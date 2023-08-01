信義光能少賺26%

回望上半年，信義光能的太陽能玻璃銷售額按年增長30.75%至105.78億元，主要是產能增加和下游需求持續增長，問題是相關毛利率按年倒退7.48個百分點至僅15.24%，原因是行業供應增加，導致太陽能玻璃的主流市場平均價格仍低於去年同期，同時純碱和天然氣等原料和能源成本依然高企。

行業增速放緩 堅持擴產 即使預期全行產能增速已經放緩，該企表明「堅持實施積極的產能擴張計劃，以鞏固行業領導地位，搶佔更多市場份額」。雖然上半年僅新增兩條日熔量千噸的生產線，下半年卻準備增加5條，務求今年總日熔增加7,000噸（或35.35%）至2.68萬噸，又預計今年上半年在馬來西亞動工、以迴避國際貿易衝突風險的兩條合共2,400噸生產線，2024年上半年就開始運作，期間內地還會新增3條日熔量各千噸的生產線。

行政總裁李友情表示，第二季毛利率已按季明顯改善，下半年可望隨着太陽能光伏裝機組件成本大幅下降，需求將進入更好的旺季，預期下半年毛利水平比上半年明顯改善。隨着需求持續增長，相信未來供求關係更正面。

信義能源則公布，上半年收入按年增長2.44%，增幅遠低於發電量所錄得的26.1%。中期派息金額按年減少逾一半，遠超純利的跌幅，原因是新能源電價補貼應收帳增加，經營現金流按年跌約七成，同時投資活動現金淨流出按年大增超過兩倍。

業績公告又提到，現時借貸息率高企，新能源電價補貼回收情況又未如預期穩定，預期可收購的太陽能發電場項目卻充足，因此需要保留更多現金，並更改股息計算的方案，取消按固定的可供分派收入百分比來派息，改為參考可用財務資源及資金需求，按個別情況以現金或其他方式釐定。

適時開拓內地融資渠道 行政總裁董貺漄稱，去年中開始香港融資成本不斷攀升，內地融資成本則降低，認為是開拓內地融資渠道的合適機會；目前所借貸款額及利息條件較理想，隨着中港兩地融資渠道打通，更方便靈活調配融資計劃。公司又強調，隨着無補貼項目的增加，經營現金流量已逐步改善。

展望未來，信義光能稱，過去兩年多晶硅供應緊張阻礙太陽能裝機的安裝需求，這個瓶頸已於上半年逐漸解決，尤其是上季末，市場需求前景將更加樂觀，雲南的多晶硅合資項目則預期年底試產。

信義能源則稱，正發展的太陽能電站項目之施工進度預期下半年會加快，收購計劃亦將提早於今季展開，並預期項目供應增加，有利集團在內地和海外發掘目標。

信義系中期業績概覽