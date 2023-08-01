金管：上半年港元存款累升1.6%

香港金融管理局公布，6月份認可機構存款總額按月回升0.51%至15.46萬億元，第二季跌幅縮窄至0.32%，上半年亦升0.19%，扭轉首5個月累計縮水0.32%的「失血」形勢，其中港元存款在上半年累增1.69%。

外幣存款累跌1.2% 單看美元存款，6月折合約5.8萬億元，按月回升1.4%，把今年以來的累計跌幅縮窄至1.64%，或968.11億元。整體外幣存款則於6月份回升0.78%（其中人民幣存款升約1.7%至9,073億元人民幣），上半年累計跌1.22%。換言之，上半年本港整體存款增加是由港元帶動，抵銷外幣存款下跌。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷認為，存款維持穩定不能完全排除外資流出本港，但上述走勢應該更多是反映港息抽高驅使原先泊在外幣的資金轉回港元。就算美國聯儲局今年餘下時間再加息半厘，也相信不足以令資金大舉外流，尤其是當前流動性緊張能推動息口上升，因此更關鍵的是內地經濟發展及政府能否給外資信心，以及會否有國家在香港拋售人民幣換取美元。

至於在香港使用的貸款餘額，6月份回升0.67%，但第二季累計仍按季回落0.35%，跌勢來自物業發展及建造業，亦與運輸及運輸設備的貸款有關。