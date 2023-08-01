本地負資產3341宗 料反彈

香港金融管理局公布，今年第二季末負資產住宅按揭貸款宗數為3,341宗，比首季的6,379宗減少47.62%。

不過，中原按揭董事總經理王美鳳預期，第三季負資產數字有機會回升，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明更料，負資產宗數或按季回升至6,000宗水平。

金管局指，第二季負資產住宅按揭貸款涉及金額為174億元，按季降47.9%。第二季末，拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款比率升至0.09%，比首季末的0.04%急增逾倍。

王美鳳解釋，負資產數字連降兩季，因上半年樓價較去年回升約5%，但在加息陰霾下，第二季住宅樓價平均回落2%。第三季樓市表現持續牛皮，樓價呈窄幅上落為主，最近二手樓市受壓交投減少，故預期季內負資產數字或回升，並料處於數千宗水平。

曹德明也指，次季樓市開始反覆偏軟，交投減少，加上受港美加息影響，市場觀望氣氛濃厚，因此預料本季樓價將繼續偏軟。

滙證：地產股存3風險 加息令不少準買家卻步，從與本地樓按相關的一個月香港銀行同業拆息（HIBOR）可反映一二，昨日便再升逾1.62點子至5.28744厘。以大型銀行H按息率全期H加1.3厘計，名義H按按息約6.59厘，續高於6厘水平。

滙豐證券在報告指，本地地產股基本因素逐步改善，惟各企即將出爐的業績，或受制於3大風險，分別為辦公室空置率上升、利息支出上升、人民幣弱勢拖累以港元計的盈利復甦。