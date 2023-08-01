港零售增長下半年恐削半

截至6月底止，恒隆集團上半年物業租賃收入按年升約4.42%至55.23億元；中港兩地租金收入分別佔約68%和32%。

首6月賣樓收入瀉99% 同期物業銷售收入按年大降逾九成九，只有約200萬元，物業銷售營業虧損更達3,200萬元，主要包括九龍灣皓日（The Aperture）的銷售開支，及昆明君悅居、無錫恒隆府和武漢恒隆府的營銷開支。

該企上半年純利16.82億元，折合每股盈利1.24元，派中期息每股0.21元，按年持平。惟撇除物業公允值增值後，基本純利倒退2.5%至15.6億元。

同系公司恒隆地產同期總收入按年少1.22%，至52.37億元；列帳純利23.94億元；基本純利微增0.36%至22.25億元，中期息維持每股0.18元。

身兼兩企行政總裁的盧韋柏指，上半年集團香港租金收入增約4%，其中零售和商廈租金分別升6%和1%，反映本港零售回暖。他相信，下半年本港零售增長勢頭仍持續，只是升幅或「腰斬」。他亦指，本地寫字樓近年出現供應高峰，對租金、價錢都有壓力。

問及集團的內地業務，他指，由於去年基數低，尤其2022年4、5月期間上海封城，其他城市亦收緊防疫措施，令今年同期反彈強勁。惟5月尾至6月期間，內地整體經濟有放緩迹象，展望未來仍要觀望內地當局怎樣去提振消費。

集團董事長陳啟宗補充，內地零售上半年有雙位數增長，惟人民幣匯價下行，拖累集團以港元計的收入。他估計下半年內地零售增長率或只有單位數，「下半年無上半年咁好，但全年加起來仍有增長」。

對細單位前景較審慎 公司將在全國尋找擴張機遇，惟陳表示，會較傾向買地興建物業，多於買別人空置的商場。原因是地點和內部建築較易控制，也不用擔心捲入物業賣方的負債問題。

至於香港樓市，盧韋柏認為主要看利率走勢和市道，始終港美利率有別，加息周期或已近尾聲，現時入市可能是好時機。另外，集團對高端住宅有信心，反而細單位由於數量太多，明顯較受市況影響。

截至6月底，恒隆集團和恒隆地產分別持現金及銀行存款結餘60.18億元和47.12億元；淨債項股權比率分別為27.1%和30.4%。首席財務總監趙家駒表示，債務中的定息貸款維持約38%，未來融資方向會較多借人民幣，以享內地低息優勢。

恒隆系中期業績摘要