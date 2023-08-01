歐GDP季彈0.3% 專家：仍有下行風險

歐元區經濟增長相隔兩季重回正數，第二季本地生產總值（GDP）按季增長0.3%，勝市場預期，亦意味暫時擺脫衰退陰霾。不過，強勁的經濟數據下仍藏暗湧，分析指出，歐元區經濟增長有一半來自愛爾蘭GDP的「注水」，無關於實體經濟活動，而且製造業與商品需求仍處於萎縮。

花旗看好 道指高開 荷蘭國際集團（ING）高級經濟學家科萊恩指出，撇除愛爾蘭後，歐元區上季經濟增幅將減半。經濟重啟最繁榮的階段已經過去，高通脹、全球需求疲軟和貨幣緊縮的影響導致歐洲經濟活動低迷。儘管勞動力市場繼續表現良好，但經濟衰退並不遙遠，並且在未來數季仍有明顯的下行風險。

值得留意的是，近期愛爾蘭異常強勁的經濟表現引起整個歐洲的熱烈討論，多數分析都認為GDP數據未能反映現實。

專家認為，由於稅制的差異，近年愈來愈多美國科技及醫藥企業出於避稅考慮，把知識產權轉移至愛爾蘭的分公司，從而產生了帳面上的收入，最終導致GDP「虛增」。

美國方面，由於經濟表現強勁，實現「軟着陸」的機會增加，花旗亦調高了對美股的預測，料今年底標指可見4,600點，明年更上望5,000點。美股3大指數周一早段向好，標指升11點，報4,594點；道指曾升79點，報35,539點；以科技股為主的納指升54點，報14,370點。

安森美庫存季升8% 陸續有更多企業季績出爐，安森美半導體上季收入按年微升0.45%至20.94億美元，主要受惠於汽車及工業半導體的增長；純利增長26.5%至5.76億美元。值得留意的是，其庫存總值按季上升8.23%至19.64億美元，或反映汽車及工業半導體市場同樣開始步上高端晶片的後塵，市場即將面臨飽和。該公司股價早段升4.57%。

擁有近百年歷史的貨運企業Yellow宣布停止營運，該公司旗下約3萬名貨車司機面臨失業，以人手規模及收入計，今次是美國史上最大的貨車運輸公司倒閉案。

在港經營網上證券交易平台的金融公司SoFi公布，上季收入按年增37.37%至4.98億美元；股東應佔虧損縮減45.58%至5,762.8萬美元，其股價早段曾升17.7%。