麥樸思美撤資 攻亞洲新興市場

有「新興市場之父」之稱的投資名宿麥樸思（Mark Mobius）向外媒證實，已將所有資金撤出美國市場，並已全面轉向國際市場，尤其是新興市場，而台灣、南韓和印度是投資重點，並關注香港上市的公司，因為估值吸引，惟對內地市場保持審慎。

這位麥樸思資本合夥公司（Mobius Capital Partners）創始人重申，看好印度市場。首先是蘋果公司（Apple Inc.）等公司正轉向印度，以實現業務多元化，降低對內地的依賴；其次是印度有14億人口，其經濟正以每年7%的速度增長。這些因素可幫助印度在未來成為一個重要的供應基地。同時，他被南韓令人印象深刻的技術發展所吸引，目前已投資一家當地開發消除皺紋機器的公司。

對內地抱謹慎態度 值得留意是，麥樸思3月時曾「自爆」無法從上海戶口提取資金，其後表示問題已解決，但他仍對內地市場顯得謹慎，認為這個世界第二大經濟體正在經歷巨大調整，會使許多企業的經營面臨困難。舉例指，南韓等國家的公司向內地客戶出口時，也面臨着相關風險，因而正尋求多元化，冀減少對內地依賴。

他坦承，正在尋找替代市場的公司，但同時認為南韓、台灣等公司很難完全切斷與內地的業務。儘管如此，外資持續在內地A股掃貨，昨日滬深股通淨買入93.46億元，連續5日流入，滬綜指及深成指在7月更累計上漲2.78%及1.43%。