碧桂園料上半年轉蝕 股債齊瀉

碧服冧8% 世茂插六成半

為確保現金流安全，該企稱將積極考慮各對策，包括壓降各項經營支出、加快回款安排、拓展融資渠道等，同時積極尋求政府及各監管機構指導和支持，但公司股債昨均見受壓。碧地發行的「20碧地04」及「20碧地03」債價各急挫24.41%及20.4%。