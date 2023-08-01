碧桂園料上半年轉蝕 股債齊瀉
儘管內地住建部發聲為放寬房地產措施鋪路，但樓市弱勢未好轉，甚至拖累內房龍頭藍籌碧桂園(02007)昨發盈警，預期今年上半年業績按年盈轉虧，可能錄得未經審核淨虧損。消息再引發該企股債雙崩，股價逆市收跌6.5%，報1.58港元，為第二大跌幅藍籌，由碧桂園旗下碧桂園地產發行的企業債更重創逾兩成。
碧桂園公告指，去年上半年淨利潤達19.1億元（人民幣‧下同），以及核心淨利潤約49.1億元。對於今次預計淨虧損，主因受房地產行業銷售下行影響，導致房地產業務結轉毛利率下降，物業項目減值增加，以及外匯波動造成預期淨匯兌損失所致。
碧服冧8% 世茂插六成半
為確保現金流安全，該企稱將積極考慮各對策，包括壓降各項經營支出、加快回款安排、拓展融資渠道等，同時積極尋求政府及各監管機構指導和支持，但公司股債昨均見受壓。碧地發行的「20碧地04」及「20碧地03」債價各急挫24.41%及20.4%。
值得留意是，同系碧桂園服務(06098)大股東突然捐贈20%持股，反推冧該企股價8.06%至8.78港元，為昨日最大跌幅藍籌。瑞銀認為，捐贈股份對碧桂園系股價或有負面影響。鑑於最近市場開始討論碧桂園流動性，此時股東出手捐贈股份，顯得時機並不尋常；且獲捐贈股份的國強公益基金會（香港）於今年6月13日才被認定為慈善機構。
至於一直推進境外債擬議重組工作的世茂集團(00813)昨起復牌，股價狂瀉65.61%至1.52港元，成為全日最大跌幅個股。
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