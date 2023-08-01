華製造業仍陷萎縮 野村憂續弱

內地7月官方製造業採購經理指數（PMI）升至49.3，按月升0.3個百分點，略高於市場預期，創4個月高位，但仍處於盛衰分界線50以下。同月非製造業PMI為51.5，按月回落1.7個百分點，連續第4個月回落，再創今年內低位。日資券商野村警告，8月製造業PMI仍將疲弱，非製造業PMI恐進一步下滑。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、供應商配送時間指數仍處於50之上；至於新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數則陷收縮區間；非製造業PMI的新訂單指數亦按月少1.4個百分點至48.1。7月綜合PMI產出指數隨即降至51.1，但已連續7個保持擴張區間。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，7月製造業PMI連續兩個月回升，調查的21個行業中有10個處於擴張區間，按月多兩個，製造業景氣持續改善。惟全球環境來看，7月美國和歐元區製造業PMI初值續處於50之下，歐美等主要經濟體製造業持續收縮。雖然內地製造業PMI回升，惟部分企業反映當前外部環境複雜嚴峻，海外訂單減少，需求不足仍是企業面臨的主要困難。

非製造業PMI再下滑 花旗在報告指，7月內地製造業PMI再次出現小幅改善及優於市場預期，但非製造業PMI數據則受房地產市道疲弱和經濟動力減弱影響，整體不均衡的「K形」復甦可能正處於早期收斂的階段。該行又指，工業活動似乎正在企穩，但房地產業尚未走出困境，惟預期第三季是內地政策推出的密集期，包括放寬房地產限制等措施，可能在本季末至第四季的經濟活動有所反映。

野村則指，儘管內地迎來防疫措施全解封後的首個暑假，但非製造業PMI按月下滑，反映服務業未能受惠於暑假旺季，又指可能與消費行為轉向更低價的產品和服務，以適應後疫情時代的新形態。