內地谷消費 港股越兩萬

20招促進購車買樓餐飲 內需科網板塊炒上 中央在「七翻身月」收爐日推出「20條」政策全方位谷消費，對積弱多時的港股再注射強心針。即使恒生指數升超過400點後，收市升幅縮窄至162點或0.81%，收報20,078點，也仍創5月8日後最高，連升3日，並帶動大市成功「七翻身」，7月份累升1,162點或6.14%，連升兩個月。

中央上周一召開政治局會議為下半年經濟工作定調後，國家發改委昨發布《關於恢復和擴大消費措施》的全文通知，就穩定汽車、房地產、家居和電子產品等大宗消費，擴大餐飲、文旅、服務等消費，促進農村消費，拓展新型消費，完善消費設施及優化消費環境等6方面，提出20條具體政策。

成交額1825億半年最多 發改委副主任李春臨強調，促消費政策不是「掏空錢包、透支需求」，而是讓居民開心花錢、買到心儀的商品和服務，「本身就是利民生」。他又補充，目前一些消費品類增長勢頭仍不穩固，部分居民消費信心不強、顧慮不少，一些領域消費體驗不佳、感受不好，需要政策進一步加力。

消息刺激恒指早段曾升444點，高見20,361點，市場及後轉為觀望，升幅一度僅餘103點，低見20,019點，惟最終守住20,000點關，成交急增32.54%至1,825.61億元，創1月30日後最多。

北水食胡 淨流出59億 恒生科技指數昨曾飆4.97%，收市僅升1.86%或83點，收報4,549點，但全月在車股及科網股的帶動下，累升638點或16.32%，與恒指同為連續兩個月向上。

國務院常務會議強調，要加強逆周期調節及政策儲備研究，伺機出台的政策舉措；着力激發民間投資活力，加快解決拖欠企業帳款問題，要活躍資本市場，提振投資者信心。

港股昨做好，成交更急增32%。（中新社圖片） 恒指年內走勢 受惠發改委擴消費措施板塊