商品分析：需求轉樂觀 油價勢續升

過去一周，國際油價持續上升，紐約期油上漲4.7%，至每桶80.56美元，連續第5周上升，布蘭特期油上漲4.5%，至84.99美元。隨着主要央行接近結束收緊貨幣政策，對美國經濟前景信心提升，以及中國在政治局會議後對房地產及經濟發放的積極訊息，投資者對全球經濟增長和能源需求增加的希望也在升溫，樂觀情緒高漲。

7月初，沙特阿拉伯為首的石油輸出國組織及盟國（OPEC+）減產行動，繼續為油價在限制供應端上提供支持。最新數據顯示，莫斯科實施了最近宣布的產量削減，截至7月23日，俄羅斯從波羅的海和黑海港口的海運原油出口下降至每日117萬桶，這是7個月以來的最低水平。供應緊縮的擔憂，加上需求增長預期升溫，成為推動能源市場上升的關鍵因素。

美經濟向好 利能源市場 上周中段油價一度受壓，因為美國能源情報署（EIA）的每周庫存報告顯示，美國商業原油庫存下降60萬桶，降幅遠低於預期，引發沽售。然而，當投資者留意到位於俄克拉何馬州庫欣的原油庫存仍處於自5月以來最低水平附近，市場很快穩定下來，因為紐約期油是以庫欣的原油交收。

上周四美國公布第二季國內生產總值（GDP）意外增長2.4%，比第一季度的2%及預測的1.8%都強勁。在航空訂單支撐下，耐用品訂單在6月份升4.7%（5月升1.8%；預期為升1.3%），積極的經濟指標進一步增強了能源市場信心。

在美國良好的經濟指標、中國經濟增長前景，以及供應緊張推動下，油價回升到自4月以來的最高水平，紐約期油有望進一步挑戰下一個阻力位83.35美元，而布蘭特期油下一個阻力位為87.25美元。

（上述僅為市場資訊提供，不構成投資建議）

盛寶金融大中華區市場策略師 黃永輝