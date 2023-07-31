股市估市：港股現突破 後市仍須審慎

市場持續憧憬內地有刺激經濟的政策出台，港股見突破，恒指上周四及周五連升兩日，共計升逾550點，全周更升逾800點，收於上月中以來的收市高位19,953點。技術上，恒生指數出現雙頂，港股通資金亦無出現異常顯著的流入，20,000點或會出現整固，但指數既自5月份以來終於突破100天線，目前亦不宜過分睇淡。

美股吸引力仍秤先 然而，現時仍舊傾向對今年餘下時間的市況持審慎偏淡的態度。首先，美國上周公布的數據均顯示經濟衰退機會有限，在通脹漸見受控之下，投資者對美股市場將持續較現時處於憧憬刺激政策的中國樂觀，而這情況仍會繼續反映於資本市場當中。

其次，中國的刺激政策總會落實，但市場很清楚，中國目前面對的是外貿乏力、投資缺水，以至內需亦難免受影響，當3大引擎均難推動經濟，刺激措施肯定要大幅優於市場預期，方可令資金重回中港股市。

體品股有望追落後 再者，地緣政局暗湧仍存，各國在俄烏戰爭上已逐漸壁壘分明，這對本來「食四方飯」的港股已不甚有利；而當地局勢引發的穀物價格上升，亦隨着運輸通道受阻而再次重燃，有機會推高通脹，從而令市場對環球息口預期再轉「鷹」。

必須留意的是，過去一段時間中港股市走弱而外圍股市走俏，乃由於「貨幣政策差別」，即歐美國家加息而中國減息，如果這情況持續，中港股市未必太易在今年餘下時間走強。

安踏股價方面，如大市氣氛持續，或有力上望阻力位110元，止蝕參考可訂於支持位80元。

艾德金融董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）