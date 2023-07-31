豪宅拍賣：Shouson Peak銀主洋房嗌3.9億

Shouson Peak單號銀主洋房，實用面積約4,240方呎。

樓市崩圍，市場有多項豪宅銀主盤推出拍賣，個別開價高逾億元。其中，南區壽臣山Shouson Peak洋房以3.9億元開拍，呎價逾9萬元，料為近年涉額最大宗的住宅銀主物業拍賣。

黃開基拍賣行本周三推拍約13項物業，上述為Shouson Peak單號屋，實用面積約4,240方呎，為項目最大洋房，連天台面積約889方呎，以及花園等面積約2,733方呎，開拍呎價約91,981元。物業原業主於2016年以約3.88億元購入。

據了解，同項目一幢實用面積約4,237方呎洋房，2021年曾以約4.3億元易手，呎價高逾10.14萬元。

忠誠拍賣同日推出約11項物業，包括清水灣傲瀧15座特色銀主盤，實用面積約1,837方呎，連面積約1,646方呎天台，推拍價2,950萬元，呎價約16,059元。

單位業主於2017年購入，拍賣價低約1,338萬元或約31.2%，同時較個別銀行網上估價低約17.3%。

凱旋門低估價455萬推拍 環亞物業拍賣下周將推拍多項豪宅銀主盤，包括九龍站凱旋門摩天閣高層C室，實用面積約791方呎，開價2,800萬元，呎價約35,398元。推拍價較個別銀行網上估值低約455萬元或約14%。

同場拍賣西貢海天灣單號屋，實用面積約1,966方呎，另連花園，開價3,680萬元，呎價約18,718元。2021年同面積洋房曾經以約5,025萬元售出。