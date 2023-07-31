新盤622刁

整體成交額月增17% 眼見交投減弱，其他發展商未敢輕舉妄動，下半個月的銷售活動驟降，並被加息夾擊，過去連續6天的單日成交量維持在個位數的低水平。

儘管7月成交量與6月的616宗相若，惟整體成交金額卻受惠於市區全新盤開售。據統計，本月新盤市場的交投總額共逾70億元，與6月份逾60億元相比，有約17%的增幅。

而期內銷量最高的HENLEY PARK，經過3輪銷售後，累沽262伙，成交價由527.86萬至1,782.78萬元，共套現逾24.4億元，吸金量同時高踞榜首。

展望8月，恒地紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH有望成為首個開售的全新盤。市傳該盤在過去兩日已接獲逾200張入票，按首張價單提供56伙計，超額認購約2.6倍。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目於周末錄得不少查詢，展銷廳參觀人流不絕。