新盤622刁
HENLEY PARK沽262伙稱冠
本月新盤市場僅暫沽622伙，按月相若，連續兩個月少於千宗，期內恒基地產(00012)的啟德HENLEY PARK沽出逾260伙稱冠。新盤去貨速度顯著放緩，雖然7月上半個月有3個全新盤開售，合計推出651伙，但迄今只售出380伙，銷情一般。
整體成交額月增17%
眼見交投減弱，其他發展商未敢輕舉妄動，下半個月的銷售活動驟降，並被加息夾擊，過去連續6天的單日成交量維持在個位數的低水平。
儘管7月成交量與6月的616宗相若，惟整體成交金額卻受惠於市區全新盤開售。據統計，本月新盤市場的交投總額共逾70億元，與6月份逾60億元相比，有約17%的增幅。
而期內銷量最高的HENLEY PARK，經過3輪銷售後，累沽262伙，成交價由527.86萬至1,782.78萬元，共套現逾24.4億元，吸金量同時高踞榜首。
此外，個別餘貨盤減價促銷奏效。九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園，期內錄39宗交易，成交價介乎372.2萬至718.5萬元，共涉及逾1.9億元。恒地已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN亦錄28宗成交，套現逾1.9億元，包括昨日以581.27萬元售出B座3樓B6室，實用面積255方呎，一房間隔，呎價約22,795元。
GREENWICH傳超購2.6倍
單計過去周末兩日，市場共約9宗新盤成交，按周再減6宗或約40%。信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II的1座9樓B室，實用面積1,432方呎，最新以4,480萬元售出，呎價約31,285元。
展望8月，恒地紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH有望成為首個開售的全新盤。市傳該盤在過去兩日已接獲逾200張入票，按首張價單提供56伙計，超額認購約2.6倍。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目於周末錄得不少查詢，展銷廳參觀人流不絕。
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