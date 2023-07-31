二手交投5年低

映灣園呎價月內挫8% 加息進一步打擊樓市氣氛，一、二手交投續低位徘徊，10大屋苑7月暫錄約90宗買賣，繼續為近5年最少，期內八成項目樓價按月下挫，東涌映灣園跌約8%最多。

綜合市場消息，上述10個藍籌屋苑6月份全月錄得約90宗買賣，同屬2018年10月後低位，其中8個於7月的平均實用呎價按月下跌，跌幅介乎約0.9至8%。本月亦有6個項目交投減少，包括鰂魚涌太古城及紅磡黃埔花園等，按月跌幅約36.4%及約33.3%最顯著，只錄約7宗及約6宗。

嘉湖兩房險守4球 東涌映灣園7月只錄約3宗買賣，成交量為同批屋苑中最少，按月少一宗，平均實用呎價約10,182元，較6月錄約11,072元再跌。該盤再現蝕讓，市場消息透露，單位為5座中層E室，實用面積約541方呎，加息前以638萬元沽，呎價約11,793元，約3年帳面貶值4萬元。

天水圍嘉湖山莊兩房單位，做價險守「4球」。消息稱，屋苑7月暫錄約13宗買賣，按月增逾44%，平均實用呎價跌約3.4%至約9,721元。樂湖居13座中層單位，實用面積約449方呎，市傳售價410萬元，呎價約9,131元。另同期數的1座月初曾售約473萬元的兩房撻訂單位，市傳亦減至468萬元重售，約20日賣平約1%。

加息後首個周末，中原表示，過去兩日10大屋苑只錄兩宗成交，為今年5月初後新低，連續13個周末現個位數，按周勁跌約71.4%，期內8個屋苑零成交。該行黃惠霞稱，荔枝角美孚新邨四期百老匯街107號極高層C室，屬遺產物業，原業主已移民，減價170萬元，成交價880萬元，呎價約10,353元。據了解，屋苑本月暫錄約15宗買賣，平均實用呎價約11,069元，按月跌約7.1%。

海日灣4年輸431萬 此外，各類物業蝕幅明顯擴大。中原徐家倫指，大埔白石角海日灣COURT C第1座高層F室，實用面積約789方呎，減價至1,095萬元連車位售出，呎價約13,878元。原業主持貨約4年，帳面蝕431萬元或貶值逾28%。

市區細價屋苑都錄勁蝕個案。利嘉閣莊雅琁表示，牛頭角宏光樓B座高層5室兩房戶，實用面積約379方呎，原業主有意換購新盤，放盤不足一個月，減價32萬元，獲外區上車客以388萬元購入，呎價約10,237元，低市價近10%，約4年多帳面蝕112萬元或跌價逾22%。

10大屋苑7月交投情況