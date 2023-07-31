理財Campus：父母供養子女點「算」好？

在這個百物騰貴的年頭，於香港養大一個小朋友起碼要幾百萬元，不過可能真正開支不止於此。正所謂「養兒一百歲，長憂九十九」，父母有時見到子女在財政上出現困難都會心軟，認為只要負擔得起，都會提供金錢上的支援，盡量幫到幾多得幾多。不過，有些「啃老族」就令父母很頭痛，衣食住行全靠兩老「埋單」，父母恐怕多多錢也不夠應付。外國有調查顯示，有68%的受訪家長作出經濟犧牲來幫助子女，逾四成人甚至犧牲退休儲蓄，有家長每月要花逾萬元「供養」子女！

Bankrate的一項調查顯示，有43%父母犧牲退休儲蓄來支援子女，有51%人犧牲緊急儲蓄，選擇犧牲償還個人債務的有49%，有55%父母更會放棄達到財務里程碑。部分低收入家庭更有可能犧牲緊急儲蓄來幫助成年子女。

調查：年逾30仍使屋企錢 據Savings.com對1,000名父母進行的調查，發現近半仍有向子女提供財政支援，平均每月開支達1,400美元（約10,920港元），相比之下，根據香港永明金融之前一項調查，受訪者給父母的家用中位數為5,000港元，可見兩者之間相差一倍。家長繳付的開支包括購買雜貨、手機、交租及償還學生貸款債務等，也有43%的父母為子女繳付度假的使費。

另有調查顯示，在接受父母經濟援助的成年人中，竟有近20%的人年過30歲，已經35歲以上仍「使屋企錢」的亦大有人在，情況令人驚訝。按年齡組別劃分，20至24歲佔51.5%，30至34歲佔7.9%，35歲以上的佔10.9%。

專家教路：兩老出首期買樓 訂期限償還 作為父母，有時候對於是否要繼續向成年子女提供財政支援感到困惑。父母當然希望子女一世平安，能擁有最多機會；但同時又不想寵壞他們，使其失去養活自己的動力。尤其是當子女年紀漸長，心態上可能更欠積極。有曾任職大型投行的理財達人就分析父母「供養」成年子女的利弊，到底兩老應如何是好？

他教路，不論父母向子女提供小至食物的基本需要，還是大至如置業首期，都絕對不可以讓子女認為這些東西是完全免費，反而要求他們必須在指定期間內償還這一筆錢，甚至向子女收取合理的利息。若然子女在到期日仍未能還錢，父母應狠心向子女「閂水喉」；不過，若子女最終能成功「找數」，父母定必感到自豪。

灌輸穩健財務理念 此外，如果成年子女接受父母金錢上的支援，兩老也宜趁機向子女灌輸穩健的財務理念，確保其明白不應炫富的道理，尤其是當他們的財富來自於父母。

總括而言，最關鍵是要培養子女的理財頭腦，讓他們明白金錢的價值。父母從小就要教子女認識金錢，讓他們努力工作賺錢，學習理財之道。假如子女已懂得金錢的價值，但真的需要父母在金錢上提供支援，父母當然可以伸出援手，但不宜讓他人知道，免招人話柄。

不過，有一些子女對金錢從不在意，「無乜Sense」，父母就不要出手幫助，只在生死關頭才相助，否則容易助長他們不重視金錢的習慣。子女始終要「捱吓苦」，才能理解金錢的價值。

教導小朋友最主要是身教，父母可以從小向子女灌輸正確理財觀，並樹立榜樣，讓子女培養良好消費習慣，因此不妨從日常生活小事着手。理財達人分享，例如外出用餐時不用特地落單叫飲料，只飲用餐廳免費提供的水就可，這樣既慳錢又健康，可謂兩全其美。

提供支援要有共識 Bankrate高級行業分析師Ted Rossman也就父母「供養」子女提供3大貼士。第一、父母對子女提供財政支援的金額要有共識。Rossman指，如果父母想為成年子女提供金錢援助，兩老宜有一致共識，並確保金額在預算範圍，如果可以不需動用退休儲蓄或其他應急基金的情況下，就幫助到子女則較為理想。

第二、與子女一起設定預期。Rossman指，如果父母想在經濟上幫助子女，建議只在特定時間範圍內給予特定數量的資金，經濟援助不應被視為一張空白支票或無限期施捨。第三、與子女進行溝通宜早不宜遲。他指，父母停止為子女繳付帳單前，宜與他們討論經濟獨立的問題，避免雙方產生不滿。

兩代人睇財務獨立大不同 根據Bankrate分析，年齡介乎18至26歲的Z世代年輕人，踏入職場時正值通脹及利率高企的時期，他們對理財有一套看法，認為年輕人應該比老一輩遲些才為帳單「找數」，因而延遲財政獨立。與此同時，父母短期內在金錢上幫助成年子女幫得太多，恐有損其長期退休或儲蓄計劃。

嬰兒潮：20歲應為自己找數 根據調查，大多數成年人認為始終需要為自己「找數」。平均而言，美國成年人認為，應該從20歲開始自己繳付汽車費用、汽車保險、手機帳單、訂閱服務及信用卡帳單；應該平均從23歲開始繳付自己的健康保險及學生貸款。

Bankrate指，嬰兒潮（59至77歲）一代人士和Z世代對於財務獨立的理想年齡存在明顯差異，嬰兒潮一代比Z世代更早期望財務獨立。Z世代指22歲開始應該繳付汽車費用；但嬰兒潮一代認為20歲開始就需要支付。

對於應該幾時開始「自己帳單自己埋」，男性和女性的看法同樣不一致。其中，男性認為，應該在23歲時開始繳付學生貸款，女性則認為是24歲。

父母從小就要教子女認識金錢。 父母在金錢上支援子女，宜趁機向子女灌輸穩健的財務理念。 30歲後留意5點