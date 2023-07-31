GOGOX夥安盛冀年底推保險產品

運用保險科技開發客戶群 關氏指，會根據不同的應用場景，再研發針對性的保險產品。他舉例，為了搬屋而召車的客戶，有機會需要購買保險，以保障運送過程中的傢俬及電器穩妥。在平台上知悉有相關客戶後，便可即時按需要推送購買相關保障的訊息。

AXA安盛首席一般保險業務總監黎柱基補充，安盛的保險產品已電子化，而GOGOX具龐大客群，雙方合作及利用保險科技（Insurtech）接觸未被開發的客戶群及開啟客戶尚未意識到的保護需求。而個人化的保險產品可為客戶提供更適切的保險，同時透過大數據分析、開發場景等提升整體營運效益及客戶體驗。

事實上，雙方早前已合作，關氏指，公司於7月推出特選夥伴計劃，按司機的接單頻率和情況設等級，並享有不同優惠待遇。現時已為最高級別的司機夥伴提供相關的保險計劃，受惠司機超過3,000名，預計數量會持續增加。若以每月活躍的香港司機數量約一萬名計，佔比達三成。

另外，黎柱基提到，AXA安盛自2022年確立「數碼夥伴合作定位」，相關渠道的新業務不斷增長，毛保費收入錄雙位數增長，未來3年目標由夥伴合作渠道貢獻的新業務佔比，料提升至整個一般保險業務的10%或以上。

至於自年初全面通關之後，黎指，上半年的一般保險新做保險按年增長逾10%。隨着外遊需求增加，上半年旅保新做保費更升逾一倍，預料增長勢頭可持續至下半年。