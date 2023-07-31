GOGOX夥安盛冀年底推保險產品
物流平台GOGOX（快狗打車）(02246)與保險公司AXA安盛達成戰略合作，將利用GOGOX的數據及平台資源，簡化客戶購買保險產品。GOGOX聯合創始人關俊文指，首先會向旗下司機夥伴推出，日後再拓展至訂單客戶，目標今年第四季或明年首季為旗下司機夥伴和客戶提供度身訂造的保險產品，從而增加用戶黏度。
運用保險科技開發客戶群
關氏指，會根據不同的應用場景，再研發針對性的保險產品。他舉例，為了搬屋而召車的客戶，有機會需要購買保險，以保障運送過程中的傢俬及電器穩妥。在平台上知悉有相關客戶後，便可即時按需要推送購買相關保障的訊息。
AXA安盛首席一般保險業務總監黎柱基補充，安盛的保險產品已電子化，而GOGOX具龐大客群，雙方合作及利用保險科技（Insurtech）接觸未被開發的客戶群及開啟客戶尚未意識到的保護需求。而個人化的保險產品可為客戶提供更適切的保險，同時透過大數據分析、開發場景等提升整體營運效益及客戶體驗。
事實上，雙方早前已合作，關氏指，公司於7月推出特選夥伴計劃，按司機的接單頻率和情況設等級，並享有不同優惠待遇。現時已為最高級別的司機夥伴提供相關的保險計劃，受惠司機超過3,000名，預計數量會持續增加。若以每月活躍的香港司機數量約一萬名計，佔比達三成。
另外，黎柱基提到，AXA安盛自2022年確立「數碼夥伴合作定位」，相關渠道的新業務不斷增長，毛保費收入錄雙位數增長，未來3年目標由夥伴合作渠道貢獻的新業務佔比，料提升至整個一般保險業務的10%或以上。
至於自年初全面通關之後，黎指，上半年的一般保險新做保險按年增長逾10%。隨着外遊需求增加，上半年旅保新做保費更升逾一倍，預料增長勢頭可持續至下半年。
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