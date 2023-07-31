減產奏效 油價周漲4%重越80美元

國際油價終在7月底返回每桶80美元以上水平，幾近收復今年以來跌幅，全周累漲逾4%，這多少反映了石油輸出國組織及盟國（OPEC+）今年以來的多次減產，以及俄羅斯明日起每日減產50萬桶石油的行動。

不過，8月油市或會風高浪急，有分析指各石油生產國或未能完全執行所承諾的減產，總供應或會反彈；加上全球經濟未見重大改善，都令8月油價有機會跌穿70美元關口。

8月風季或損供應 獨立外匯分析師盧楚仁看得最淡，他解釋，8月是傳統風季，每逢有颶風吹襲煉油設施，短期原油供應勢受影響。雖然如此，但他仍預期國際油價在8月呈上落市格局，理由是環球經濟狀況相對疲弱，打擊對原油的需求，紐油很可能會在每桶68至80美元之間波動爭持。至於全年，他指，由於明年是美國大選年，油價高影響民生，對執政的民主黨不利，年底前油價可能會低見55美元。

華夏證券行政總裁王榮昆則相信，紐約期油會在74美元有支持，因觀乎美國次季國內生產總值（GDP）初值增長2.4%，遠較市場估計為好。另外，沙特阿拉伯和俄羅斯雖然減產，但他料減產不會持續很久，原因是看到商品流動性正在改善，油價未必會重複早前被舞高弄低的情況。

外資大行則看得較牛，金融服務公司晨星（Morningstar）發表報告，認為OPEC+的減產行動將令市場變得緊縮，但美國的生產商未有就此作出回應，令OPEC+自7月起每日減產100萬桶的行動變得更有底氣，可以捍衞價格。除了供應減少，盛寶金融商品策略部主管Ole Hansen更相信，內地當局或再有支持經濟措施出台、北半球夏季對能源需求旺盛等，都對油價起支持作用。