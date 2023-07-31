日家庭教育費差距擴 憂加劇少子化

香港家庭向來重視子女教育，投放大量資源已是常態，每年家庭花費子女學習費用均有所上升。原來，少子化日益嚴重的日本，在低迷經濟背景下，不同收入階層在教育開支上的分歧亦愈來愈大。有分析認為，如果中低收入階層為了追趕高收入階層而增加教育費負擔，將會導致家庭經濟壓力加大，可能會造成少子化進程加快。

高收入群每年支出達2.4萬 有外媒根據日本最新的2022年家庭收支調查年報，分析兩人以上及在職父母家庭的教育經費開支，在高收入群之中，每年補習教育等支出的「天花板」高達44.2萬日圓（約2.44萬港元），遠多於5類收入階層的平均值21.7萬日圓；而低收入群之中，支出最低者為7.1萬日圓。

報道又指，各收入階層差距最大的是「補習教育」費用。高收入群為每年12.5萬日圓，總體平均值為5.6萬日圓，而低收入群為1.4萬日圓。有學者認為，高收入階層增加支出的趨勢明顯，補習班費用起推動作用，其中一大原因是2002年以後寬鬆教育政策全面開始，愈來愈多的家長對公立教育感擔憂；又指教育花費造成的家庭負擔加重，已有研究顯示這是夫妻不敢生育至理想水平的頭號理由。

精英匯藉收購拓海外市場 出生率同樣低迷的南韓亦受困於育兒成本，曾有調查指出，如果孩子人均教育費用每減少100萬韓圜，就會刺激新生孩子機會率增加6.6個百分點至17.7%。