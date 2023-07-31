碧服主席捐兩成股份 市值64億
為善最樂！今年初至今內房股缺錢債務違約消息持續，但仍然無阻行業龍頭樂善好施的決定，藍籌碧桂園服務(06098)控股股東兼主席楊惠妍把手持約20%公司股份，捐贈予國強公益基金會（香港）作慈善公益用途，以該企股份上周五收市價計，捐贈股份市值超過64億元。
截至上周五止，今年碧服股價已蒸發一半有多之際，雙方在上周六簽署契據，捐贈涉及碧服逾6.74億股股份。該基金會在港設立，創始成員為楊惠妍之妹楊子莹。該基金會擬把捐贈股份用作支持香港及粵港澳大灣區科學、教育文化、健康及青少年成長，資助弱勢群體、賑災及內地鄉村振興等公益用途。
恒大物業稱已完成整改
基金會亦承諾，將在10年內持有捐贈股份，並委託楊惠妍或其指定人士代表基金會，按楊惠妍的意願行使捐贈股份中的投票權。完成捐贈後，楊惠妍仍擁有碧服已行股份約16.12%；而她將繼續控制公司股份約36.12%投票權。
仍在停牌的恒大物業(06666)遭挪用134億元人民幣資金一事亦有進展，公司昨日交代內控顧問已完成內部控制體系及程序評估工作，並在上周一提出具體內部控制評估報告。當中涉及9項問題，並提出整改建議，包括企業層面內部控制、利益衝突申報及權責管理機制，和財務及資金管理監控等。對每項問題，公司均表示已完成整改工作。董事會認為，集團已提升內控體系及程序，並足以履行責任及保障公司權益。
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