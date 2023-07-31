碧服主席捐兩成股份 市值64億

截至上周五止，今年碧服股價已蒸發一半有多之際，雙方在上周六簽署契據，捐贈涉及碧服逾6.74億股股份。該基金會在港設立，創始成員為楊惠妍之妹楊子莹。該基金會擬把捐贈股份用作支持香港及粵港澳大灣區科學、教育文化、健康及青少年成長，資助弱勢群體、賑災及內地鄉村振興等公益用途。

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基金會亦承諾，將在10年內持有捐贈股份，並委託楊惠妍或其指定人士代表基金會，按楊惠妍的意願行使捐贈股份中的投票權。完成捐贈後，楊惠妍仍擁有碧服已行股份約16.12%；而她將繼續控制公司股份約36.12%投票權。