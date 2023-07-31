專家預計人民幣兌每美元貶至7.3

美國6月份主要通脹指標降溫，拖累美元兌一籃子貨幣匯價下跌。獨立外匯商品分析師盧楚仁解釋，因隨着通脹回落，或促使美國聯儲局結束今輪加息周期，支持美元的一大因素將褪色，故看淡美元長遠走勢，惟美匯指數在8月仍有反彈機會，將重點關注美國通脹率會否回升及經濟增速進展。

他認為，商品價格自6月初開始反彈，有機會推高之後的通脹數據，使聯儲局在7月後可能再加息一次，才結束今輪加息周期，時間或為9月或11月。若市場對此預期升溫，美匯指數在8月就有條件重上102至103水平。

人民幣兌每美元在近一個月累漲逾1%，玻利維亞更宣布成為第三個使用人民幣結算進出口貿易的南美洲國家，反映更多地區轉用人民幣，以減少對美元和美國的整體依賴。

日圓兌港元或高見6算 惟盧氏提醒，人民幣匯價到8月或會在低位徘徊，回升要待內地貨幣政策配合經濟數據好轉。離岸價兌每美元料再回試7.3水平，屆時人行再干預令匯價有承接力，而升至7.1附近亦再現沽盤，因中美貨幣政策仍不同。

日圓匯價方面，即使再跌穿141兌每美元，但他指可看高一線，兌每美元可先挑戰137，升穿就向130邁進，亦即每百日圓兌港元或高見6算。同時，他看好歐元和英鎊，因歐洲央行及英倫銀行因應通脹高企而要再加息，故英鎊兌美元可看1.33，兌港元在10.42水平，歐元兌美元或觸及1.14，即兌港元近8.95算。