華製造業PMI恐續陷收縮

中港兩地經濟同告失色，大行花旗預估，第二季香港本地生產總值（GDP）按年僅升2.9%；未能受惠去年同期低基數效應之際，市場預期同於今日出爐的中國7月官方製造業和非製造業採購經理指數（PMI）也恐受壓，主因內外需求疲弱。惟中金公司指近期政策層面的積極信號增多，帶來投資者風險偏好抬升。

上季內地經濟增速放緩，房地產、製造業及青年就業率均出現低迷不振的現象，連帶7月製造業PMI數據，亦可能繼續陷入50以下的收縮區間，或略高於6月的49，服務業PMI亦料由6月的53.2進一步降至52.9，意味製造及服務行業景氣雙雙回落。

中金籲關注內房券商股 這或是上周中央政治局會議強調加大宏觀政策調控力度，着力擴大內需、提振信心等刺激經濟措施的原因之一。

中金公司認為，結合當前市場環境及政策預期，在經濟增長遭遇階段性挑戰背景下，政策仍在發力過程中，A股指數快速上漲之後，雖不排除走勢可能短期仍較反覆，但利好因素驅動下反彈趨勢有望延續。後續需要重點關注政策落實進度，尤其在資本市場及房地產領域，地產產業鏈等有望成為投資主線，經紀類券商板塊也有望表現較好。

一線城市撐「認房不認貸」 此外，北京、深圳及廣州等一線城市率先表態支持住建局要求落實「認房不認貸」等政策措施。據報廣州住建局將結合當地情況，盡快推出有關政策措施，日前北京住建委已表示會更大力支持居民剛性及改善型住房需求，昨由廣州及深圳接力。

深圳住建部門昨在社交平台表示，在市委及市政府等部門領導下，結合該市房地產實際情況，更好滿足居民剛性及改善型住房需求。