美股本周聚焦就業數據季績

本周環球財金焦點

美國上周公布經濟增長數據異常強勁，意味着有望實現夢寐以求的「軟着陸」，讓通脹回落的同時經濟保持增長。本周公布的勞動力市場數據，將能夠進一步反映經濟的韌性，左右美股後市。市場估計，美國7月失業率會維持在3.6%的低位，而非農就業職位亦會增加19萬個。另外，蘋果公司（Apple Inc.）、亞馬遜的季度業績亦將會壓軸登場。

RBC：減息或延至明年中 雖然數據繼續反映美國經濟穩健，惟加拿大皇家銀行（RBC）財富管理認為，未來半年經濟下行風險大於上行，皆因聯儲局緊縮貨幣政策的累積影響尚未顯現。另外，大量商業調查顯示，嚴重的通脹放緩壓力仍在醞釀當中，意味進一步加息的門檻相當高。該行認為，加息周期實際上已經結束。

展望未來，鑑於經濟仍具韌力，預期減息時間點將延遲至明年中發生，這亦意味債市可能要更長時間才會觸底，將債券投資者入市的時間往後推。

澳英有機會加息0.25厘 不過，該行注意到，大多數投資者仍熱衷於購買短期債券並在到期時再展期，因此建議可以在明年開始漸進式買入更多長債，以鎖定高息，並且在利率下跌時賺價。

除了美國，本周同樣有重磅經濟數據公布，包括歐元區第二季本地生產總值（GDP），市場料按年增幅約為0.4%，按季增0.1%。

另外，澳洲央行及英倫銀行同樣會在本周議息，市場普遍預料這兩大央行會分別加息0.25厘。

富國銀行指，澳洲7月採購經理指數（PMI）表現疲弱，加上中國經濟消息不振、本地通脹回落進展良好等，故富銀認為澳洲央行可能出乎意料地維持利率不變。英國則剛好相反，由於通脹趨勢遠高於政策目標，故傾向預計英國本周將加息0.5厘。