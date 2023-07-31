恒指8月或下試今年新低

中央政治局會議對港股猶如「久旱逢甘霖」，恒生指數更在「七翻身」臨尾拗腰成功，7月截至上周五收市累計上漲逾半成，加上市場憧憬內地刺激經濟措施陸續推出，恒指夜期亦承接大市氣氛向好，比恒指收市高水243點，以中概股組成的納斯達克中國指數上周五亦漲近7%，為7月最後交易日「集氣」。不過，展望8月走勢，專家看法一致保守，更不排除恒指跌至今年新低！

香港股票分析師協會副主席郭思治認為，8月恒指表現反覆不容樂觀，原因是觀乎大市今年來每月高位「一次低過一次」，至7月更曾跌穿19,000點關，下行趨勢並未改變，所以估恒指8月或下試今年新低。

信誠證券聯席董事張智威則指，觀乎中央政治局的會議內容，就內房、內需等領域未見有具體銀碼支持，雖則稍為市場沖喜，惟救市力度仍不夠大；他又指，縱然在港上市的企業業績好過預期，恒指有望複製3月業績期時彈上20,000點的模式，但不代表指數能企穩，料恒指僅在18,000至20,000點區間上落。另外，恒指公司將在8月18日公布季檢結果。