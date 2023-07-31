產經

恒指8月或下試今年新低

過去10年，港股8月跌多升少。 過去10年，港股8月跌多升少。
過去10年，港股8月跌多升少。
中央政治局會議對港股猶如「久旱逢甘霖」，恒生指數更在「七翻身」臨尾拗腰成功，7月截至上周五收市累計上漲逾半成，加上市場憧憬內地刺激經濟措施陸續推出，恒指夜期亦承接大市氣氛向好，比恒指收市高水243點，以中概股組成的納斯達克中國指數上周五亦漲近7%，為7月最後交易日「集氣」。不過，展望8月走勢，專家看法一致保守，更不排除恒指跌至今年新低！
香港股票分析師協會副主席郭思治認為，8月恒指表現反覆不容樂觀，原因是觀乎大市今年來每月高位「一次低過一次」，至7月更曾跌穿19,000點關，下行趨勢並未改變，所以估恒指8月或下試今年新低。
回顧過去10年，8月恒指跌多升少，期內4升6跌，又以2015年瀉逾12%最傷，2019年表現最好，升逾7%。8月傳統上亦迎來藍籌業績高峰期，除了本周市場焦點之一的大笨象滙控(00005)率先在周二放榜；另藍籌權重股騰訊控股(00700)、香港交易所(00388)齊於8月16日公布業績，安踏體育(02020)亦會在22日派成績表，之後還有一眾內銀接力。
螞蟻難短期重新上市
阿里巴巴(09988)定於下周四刊發業績之際，內媒指螞蟻集團短期內重新上市的可能不大。雖然近日新經濟股股價重現升勢，但在配置策略仍需審慎。郭思治續稱，阿里可候約85元附近短炒，其他均不宜沾手，尤其減持問題將繼續困擾騰訊、美團(03690)及京東(09618)股價。
信誠證券聯席董事張智威則指，觀乎中央政治局的會議內容，就內房、內需等領域未見有具體銀碼支持，雖則稍為市場沖喜，惟救市力度仍不夠大；他又指，縱然在港上市的企業業績好過預期，恒指有望複製3月業績期時彈上20,000點的模式，但不代表指數能企穩，料恒指僅在18,000至20,000點區間上落。另外，恒指公司將在8月18日公布季檢結果。
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