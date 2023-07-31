滙控上季料多賺七成

受惠環球利率及港元拆息衝高帶動淨息差改善，滙控第二季淨利息收入料達90.21億美元，按年升30.54%，按季升0.69%，淨利息收益率料按年升37點子至1.66%，按季回落3點子。另預期信貸損失（ECL）平均數料為9.14億美元，按季增1.11倍。

不得不提，第二季列帳稅前盈利料按季減少49.3億美元，主要是第一季盈利涉及多個一次性項目，包括撥回與計劃出售法國零售銀行業務相關的減值21億美元，及收購英國硅谷銀行而確認的暫計增益15億美元。

花旗籲買 目標價$76.6 券商多看好滙控業績，花旗表明，國際銀行的資本管理行動比起香港本地銀行更加進取，預期滙控管理層會把有形股本回報率（ROTE）目標由逾12%，進一步調高至逾13%，並且預計未來3個月可能展開新一輪20億美元回購，予「買入」評級及目標價76.6元。摩根大通及美銀證券亦分別預期滙控會公布額外20億美元回購計劃。

市場普遍預計加息周期已近尾聲，屆時會否限制銀行股盈利未來的升勢？中金表示，當利率回落時，財富管理業務或可成為滙控收入重要增長動力，並抵銷部分淨利息收入下降之壓力。以滙控較高股本回報率及領先同業的股東回報，加上次季港元拆息上行及歐美續加息，進一步帶動該行淨息差水平提升，全年表現或好過公司指引，遂維持「跑贏行業」評級。

不過，摩根大通表示，不利的宏觀環境及利率周期恐局限資本回報上升空間，對集團前景保持謹慎，維持「中性」評級，但上調目標價至66元。

不過，溫指出，滙控技術上是少許超買，股價已大幅偏離了50天移動平均線（現處60.87元），不排除之後稍微回調，重貨者不妨先行鎖定三分之一利潤，待回調至62元再吸納。

各大行給予滙控目標價