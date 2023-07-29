板塊分析：內地4大電動車股值得配置

今年全球電動車銷售量突出，內地電動車企業更是積極搶攻海外市場，預估內地電動車基本面前景可持續看好，至於美國及歐洲的電動車企業也積極爭取市場銷售量。隨着全球追逐科技股勢頭延續，電動車相關類股將持續受投資者青睞。

電動車產業趨勢明確，受惠於各地電動車市場較預期暢旺，及政府對電動車產業的支持，在原材料缺貨的情況改善，車市的供應鏈已逐漸恢復，由於車款選擇增加，平價車款也推出，以擴大客戶群的需求，均有利帶動及提升全球電動車的滲透率，其中供應鏈充電樁的需求也隨之增加，也可分批布局。