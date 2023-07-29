板塊分析：內地4大電動車股值得配置
今年以來，電動車相關股份都表現亮麗，預料後市電動車股升勢可以持續。上半年資金追捧人工智能（AI）股份，隨着AI股價升幅已多，不妨將資金配置於電動車相關股份。
今年全球電動車銷售量突出，內地電動車企業更是積極搶攻海外市場，預估內地電動車基本面前景可持續看好，至於美國及歐洲的電動車企業也積極爭取市場銷售量。隨着全球追逐科技股勢頭延續，電動車相關類股將持續受投資者青睞。
電動車產業趨勢明確，受惠於各地電動車市場較預期暢旺，及政府對電動車產業的支持，在原材料缺貨的情況改善，車市的供應鏈已逐漸恢復，由於車款選擇增加，平價車款也推出，以擴大客戶群的需求，均有利帶動及提升全球電動車的滲透率，其中供應鏈充電樁的需求也隨之增加，也可分批布局。
投資電動車企首選特斯拉（Tesla），但也可留意中國的新能源車企，並在投資電動車產業上作適當部署，尤其遇到有利好消息的加持下，也可捕捉不錯的投資機會。好像最近小鵬汽車(09868)便獲得德國福士汽車斥資7億美元入股公司4.99%股權，消息刺激小鵬美股及港股單日急升逾三成。
出口量全球市佔提高
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