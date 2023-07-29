二手平售：賽西湖賣低13% 返8年前

加息後二手市場錄零星成交，北角半山賽西湖大廈套三房單位，昨日減價至1,830萬元沽出，較銀行估價低約13.6%，做價更重返8年前同類型單位水平。

中原陳家鴻表示，上址為7座低層C室，實用面積約1,090方呎，曾叫價2,300萬元，累減470萬元，連一個車位售出，呎價約16,789元。據了解，屋苑近年罕聞呎價低於1.8萬元成交，銀行對單位網上估值逾2,110萬元。

新界區連錄成交。該行王子超指，上水皇府山7座低層三房戶，減價22萬元，剛以828萬元售，呎價約13,398元。美聯梁浩文稱，屯門市廣場6座三房單位，以562萬元沽，呎價約10,913元。元朗原築5座低層A室，加息當日以535萬元易手。

銀主盤擴大減幅吸客。世紀21奇豐陳偉康透露，粉嶺碧湖花園連天台同類物業，實用面積約441方呎，去年底以620萬元放售，最新減至530萬元，並再提供議幅。事實上，利嘉閣稱，50大指標屋苑本周末僅錄880組預約睇樓，為近兩個月首穿900組，按周跌約2.8%。

美孚鬆綁蝕145萬 近日蝕讓潮持續，中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨4期百老匯街93號低層B室，以850萬元成交，呎價約11,872元，約3年帳蝕145萬元。利嘉閣邱家仁則指，長沙灣昇悅居2座中層D室，成交價808萬元，約3年帳面貶值約25萬元。

反映主要二手屋苑樓價走勢的中原城市領先指數最新報164.18點，終止3連跌，按周回升約0.2%。