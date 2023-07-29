新盤概況：親海駅I最細273呎
加息周期下，發展商密鑼緊鼓部署大舉出擊。長實集團(01113)的油塘親海駅II籌備下周開價之際，另一期數的親海駅I上載樓書至項目網站，今期提供228伙，不設開放式戶，一房佔近五成。
ST. GEORGE'S賣9680萬
該期數為1座樓高26層的住宅大樓，實用面積273至736方呎。一房及兩房佔110伙與44伙，三房佔65伙，另有9伙連天台頂層特色戶。標準樓層每層提供10伙。面積最細單位為K室，面積最大是A室。項目預計關鍵日期2025年7月15日。
GREENWICH最快今加推
市區新盤推售工作如火如荼，恒基地產(00012)旗下發展的紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH自日前公布首張價單後，今日開始收票。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民稱，項目會視乎市場反應考慮最快今、明兩日內加推，單位售價有上調空間，有信心首日收票即可獲超額認購，項目籌備8月初作首輪銷售。
同系尖沙咀本木修改價單，增設「先租後買」付款計劃，並享有3%折扣優惠。該盤已委託美聯作獨家代理。
新鴻基地產(00016)的屯門兆康NOVO LAND第2A期，錄得月內第19宗成交，以636.01萬元沽出Arreso第5座的3樓B室，呎價約15,216元。
九龍塘豪宅6年平15%
一手豪宅項目相隔6年再錄成交，九龍塘皇廷滙喇沙利道36號住宅B，為樓高4層獨立屋，實用面積7,083方呎，連同兩個車位以逾2.54億元沽出，呎價約35,973元。資料顯示，項目共建有4座洋房，自2015年開始發售，在2017年首錄成交，當時實用面積7,338方呎的住宅D，以3.088億元沽，呎價約42,082元。相比下，最新沽出的物業呎價，較6年前低約15%。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：