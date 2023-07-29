新盤概況：親海駅I最細273呎

該期數為1座樓高26層的住宅大樓，實用面積273至736方呎。一房及兩房佔110伙與44伙，三房佔65伙，另有9伙連天台頂層特色戶。標準樓層每層提供10伙。面積最細單位為K室，面積最大是A室。項目預計關鍵日期2025年7月15日。

九龍塘豪宅6年平15%

一手豪宅項目相隔6年再錄成交，九龍塘皇廷滙喇沙利道36號住宅B，為樓高4層獨立屋，實用面積7,083方呎，連同兩個車位以逾2.54億元沽出，呎價約35,973元。資料顯示，項目共建有4座洋房，自2015年開始發售，在2017年首錄成交，當時實用面積7,338方呎的住宅D，以3.088億元沽，呎價約42,082元。相比下，最新沽出的物業呎價，較6年前低約15%。