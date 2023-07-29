油塘冰廠申建522伙住宅
油塘工業區近年已逐步轉型為住宅區，區內再有廠房申請發展住宅，有財團就油塘灣冰廠向城市規劃委員會申請重建分層住宅，提供522伙。據悉，項目由保利達集團或有關公司持有。
文件顯示，上述冰廠坐落於油塘海旁地段第71號，地盤面積約32,293方呎，申請人要求將地積比率由4.5倍，放寬至5倍，擬建一幢樓高32層的住宅大樓，總樓面約16.14萬方呎，預計可容納約1,305人。
由於地盤坐落於綜合發展區，故是次申請範圍涵蓋油塘灣多個海旁、私人地段及毗連政府土地，即連同恒基地產(00012)等已獲批的油塘灣大型綜合發展一併申請，整個地盤佔地約106.51萬呎，合共提供7,078伙住宅及733個酒店房間。
屯門工廈准建數據中心
此外，屯門區也有舊式工廈尋求轉型，英皇國際(00163)或相關人士持有的屯門新安街兩幢相鄰工業大廈，即寶泰工業大廈及山齡工業大廈，昨獲城規會批准放寬兩成興建密度，以11.4倍地積比率合併重建為一幢21層高的數據中心，總樓面約22.8萬方呎。
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