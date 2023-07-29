油塘冰廠申建522伙住宅

油塘工業區近年已逐步轉型為住宅區，區內再有廠房申請發展住宅，有財團就油塘灣冰廠向城市規劃委員會申請重建分層住宅，提供522伙。據悉，項目由保利達集團或有關公司持有。

文件顯示，上述冰廠坐落於油塘海旁地段第71號，地盤面積約32,293方呎，申請人要求將地積比率由4.5倍，放寬至5倍，擬建一幢樓高32層的住宅大樓，總樓面約16.14萬方呎，預計可容納約1,305人。