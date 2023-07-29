待售單位8.5萬個 破紀錄

私宅潛在供應降至10.5萬戶 次季落成8載低 私人住宅供應見頂回落，截至6月底最新資料，未來3至4年一手私宅潛在供應約10.5萬伙，較對上一季歷史高位減少約2,000伙。由於新盤銷售緩慢，期內佔約8.5萬伙為待售樓花或現樓單位，屬有紀錄最多。

房屋局數據顯示，上述潛在供應主要來自未售出的一手單位，包括約6.8萬伙樓花，按季增約3,000伙，另有1.7萬伙待售現樓，則較首季略減1,000伙。而合計的待售單位量，相比首季約8.3萬伙，再增加約2,000伙。相信與上季樓市氣氛偏淡，新盤去貨速度較慢有關。

至於有約1.9萬伙潛在一手供應，則屬於已批出土地上可隨時動工的「熟地」單位，按季明顯減少6,000伙。

該局發言人指出，未來一手住宅供應當中，估計有9萬伙為實用面積少於約753方呎的中小型單位，佔整體供應量約86%，比率與對上一季相同。預計未來數月將有17幅住宅用地轉為熟地，可提供約6,800個單位。

上季施工量6千伙 飆1.6倍 此外，第二季私宅落成及施工量走勢各異，期內落成單位只有約800伙，較首季的6,800伙大減約88.2%，並創2015年第一季後逾8年新低，並拖累上半年落成量，較去年同期減少約37.2%，跌至約7,600伙。

反觀，上季施工量則錄約6,000伙，按季大增約1.6倍，相信是導致上述熟地單位大減的主要原因。而綜觀上半年施工單位共約8,300伙，亦按年大增約97.6%。

全年交投恐低至5.3萬宗 萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，整體供應數字仍維持在高水平，而近期政府官地多以市場預計下限或更低價錢批出，反映政府有決心在樓市表現不佳時維持一定土地供應量。但現時市場仍受加息及購買力不足等因素影響，今年住宅成交量料仍會維持低位，預計介乎約5.3萬至5.8萬宗水平。

至於美聯物業首席分析師劉嘉輝認為，加息周期遲遲未完結，內地經濟復甦亦不似預期，置業信心未完全恢復，拖累新盤銷售減慢。而第二季落成數字落後，預期下半年相關步伐會加快，將為現樓貨尾帶來上升壓力。

私人住宅潛在供應預測 近季待售私宅現樓及樓花