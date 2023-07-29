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●達芙妮(00210)預期，今年上半年純利將不少於3,000萬元，按年增加1,090萬元或57%，主要是集團許可權費收入及貨品銷售的收益大增所致。
●灣區發展(00737)公布，今年6月旗下廣深高速公路、廣珠西綫高速公路及沿江高速公路（深圳段）的日均路費收入分別上升8%、9%及14%。
●遠見控股(00862)預計，截至今年6月底止2023年度將錄得虧損1,850至2,100萬元，較2022年度來自持續經營業務虧損3,220萬元有所收窄，主要是內地的物流業務帶來全年貢獻及持續增長。
●Vesync(02148)預期今年上半年純利按年增長約70至120%，主要是在亞馬遜渠道和非亞馬遜渠道銷售量增加、成本下降，以及營運效率提升。
●中國聖牧(01432)料今年上半年純利介乎2,000萬至2,400萬元（人民幣‧下同），按年減少89至91%，主要是內地乳製品消費疲弱、原料奶市場售價下行，但大宗原材料價格仍相對處於高位，以及期內生物資產公平值減銷售費用之變動產生的虧損按年增加8,000萬元。
●五礦地產(00230)今年上半年合約銷售額約70.6億元人民幣，合約總樓面面積33萬方米，按年分別上升約7.1%及約35.2%。
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