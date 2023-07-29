PS5銷量衝破4千萬

索尼互動娛樂（Sony Interactive Entertainment,SIE）宣布，自2020年11月推出以來，旗下PlayStation 5的銷量已超過4,000萬部，總算是安渡了疫情和供應鏈危機。

傳籌備出改良版 該企總裁暨行政總裁 Jim Ryan發文指出，PS5在2020年11月上市時，全球處於一個與2019年PS5主機首度曝光時完全不同的時空背景。儘管面對前所未有的新冠疫情挑戰，團隊與合作夥伴仍兢兢業業地努力如期推出PS5主機，加上供應鏈耗時數月才恢復正常運作，讓庫存逐漸跟上市場需求，至現在PS5備貨充足，市場上壓抑許久的需求終於獲得滿足。

行業分析師Piers Harding-Rolls指，在今年上半年PS5已售出900萬部，比PS4最熱賣時期銷量還要高30%；但目前PS5銷量破4,000萬部的速度，仍落後PS4約100萬部。據報Sony正籌備推出改良版PS5，將作部分改良，如CFI-1300系列會改用5納米製程的加速處理器（APU），比起現行型號的7納米減少更多熱能，主機內也不會有液態金屬作為散熱。