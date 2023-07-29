和電半年虧損縮窄80％

截至6月底止半年，和電香港收入按年僅增長1.3%至23.28億元，原因是售賣手機等的硬件其他產品收入按年倒退27.7%至5.35億元。

不過，單計通訊服務就有明顯改善，首先是全球旅遊限制放寬，漫遊服務收入按年增長67.85%至2.35億元，同時市場競爭趨向穩定，本地服務收入按年增長9.87%至15.58億元。

每戶月均收入增11% 期內後繳（月費計劃）客戶流失率按年升0.2個百分點至0.9%，主要是疫情後企業客戶減少居家辦公，集團稱對收入影響有限；後繳淨ARPU（每戶每月平均收入）按年升11.8%至180元，原因是5G滲透率按年上升20個百分點至38%，以及企業解決方案和漫遊業務保持增長。

虧損縮窄的另一原因是當前高息環境，期內平均存息按年飆升4.03厘，銀行利息收入遂飆6.63倍至8,400萬元，利息及其他融資成本卻按年持平於3,800萬元。

不計電訊牌照的資本開支則按年升3.82%至1.63億元，而5G網絡提升所帶來的折舊開支亦令經營溢利未能轉正；擴展及提升網絡基建、網絡營運成本上漲，則使EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）按年僅增長4.6%，跟服務收入增長有距離。