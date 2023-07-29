AMD擬31億印度建研發中心

美國晶片大廠超微半導體（AMD）擬於未來5年於印度投資約4億美元（約31.2億港元），在南部大城班加羅爾建立公司最大的研發設計中心。這是繼應用材料（Applied Materials）以及美光（Micron）後，又一家美國半導體企業宣布投資印度市場的新計劃。

AMD首席技術長Mark Papermaster昨日在印度出席SemiconIndia 2023時宣布這項重大投資計劃，出席者還包括印度總理莫迪、鴻海（集團）董事長劉揚偉、美光行政總裁梅赫羅特拉。

華國產光刻機傳年底交付 該企早在2001年開始於印度發展業務，目前當地擁有超過6,500名員工及3,000名合作夥伴和承包商，料年底在班加羅爾開設新設計中心園區，並在5年內創造3,000個工程師職位。

另一方面，中國繼續推進其晶片國產化計劃。雖然日本限制半導體製造設備出口新規本周正式生效，增加中國高端光刻機國產化難度，但據報上海微電子預計可於今年底交付首部國產28納米浸潤式光刻機，且看能否在晶片設備技術自主上作出突破。