英特爾上季收入超標

今季業績展望樂觀 股價曾飆7% 半導體老店英特爾（Intel）行政總裁蓋爾辛格素來以「西方的可靠晶片供應者」自居，四處大撒幣建廠，這個「IDM 2.0」策略成功與否，全憑自家處理器晶片能否從市場份額流失及行業寒冬翻身。不過，Intel上季收入超出指引，本季業績指引亦令市場有驚喜，股價周五早段飆逾7%，即使距離蓋爾辛格上場時的水平尚遠，股價也總算不再「一出業績就暴瀉」。

華復甦慢礙CPU重拾增長 不過，Intel對前景仍然審慎。財務總監津斯納對數據中心中央處理器（CPU）的評論為「下半年按年跌幅會收窄，但中國及企業復甦比預期慢，阻慢CPU重拾增長」；對網絡晶片的評論為「庫存調整會持續至第三季」，中國復甦疲弱和電訊商因應經濟不確定押後投資，拖長了復甦過程。

截至今年7月1日止第二季業績之重點在於戰勝了市場相對悲觀的預期。撇除若干項目後的非公認會計準則（non-GAAP）經調整純利按年倒退52.35%至5.47億美元，跟市場預期再錄虧損相反，本季收入指引為129億至139億美元，經調整每股盈利指引為20美仙，均勝預期。

期內一大亮點是電腦CPU所屬的客戶運算分部，收入按年僅跌11.69%，遠勝市場所預期的跌21%，經營溢利率更按年擴闊3.91個百分點至15.32%，它與駕駛輔助技術公司Mobileye是唯二「不見紅」的列帳分部。

Intel的電腦CPU近年被超微半導體（AMD）「撳住打」，惟蓋爾辛格謂，上季市場份額有提升，客戶庫存水平「健康」，繼續見到需求強勁的信號。

燒錢力谷 代工生意飆3倍 他又說，新一代CPU「Meteor Lake」增產順暢，預料今季完成認證（PRQ），結合公司4納米製程和先進封裝工藝，配備AI引擎。Intel的AI加速器產品儲備，市場規模已超過10億美元，增長迅速，明年會推出更新的「Gaudi3」，2025年推「Falcon Shores」，又部署2026年再推出「Falcon Shores 2」。以「大家都在尋找其他選項」，Intel的晶片組合「可以民主化AI」，潛台詞是阻止英偉達（Nvidia）獨霸天下。

不過，蓋爾辛格的代表作始終是「IDM 2.0」，即力谷晶片代工。這分部上季收入在極低基數下按年升逾3倍，持續投資使之再錄經營虧損1.43億美元。津斯納稱，Intel今明兩年扣掉補貼後的淨資本開支密度（對收入比重）處於「30%中段」。

他重申，「4年推5個尖端製程」（7、4、3、2及1.8納米）進展順利，兩年內其工藝就能重拾運算和能耗上的領導地位，其中最先進的「18A」（1.8納米）準備明年下半年生產，正繼續測試自家及受託產品，也會用來代工愛立信未來的5G系統晶片。

Intel次季業績概要