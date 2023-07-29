絲絲講場：芭比票房勁 美泰趁勢硬銷

由真人主演嘅電影《Barbie芭比》可謂氣勢如虹，截至今個月26日全球累積票房達4.95億美元，打贏唔少同期大片。連擁有呢個品牌知識產權（IP）嘅玩具商美泰（Mattel），都要喺業績報告入面不斷提部戲，話展現出公司推出電影嘅潛力。

望電影帶動玩具收入 其實，呢隻洋娃娃中嘅「大姐大」芭比娃娃早喺1959年已推出市場，至今有64年，伴隨住唔少女孩子成長。話晒都出咗咁多年，銷售下跌其實好正常。好似截至6月底止嘅上半年，芭比品牌產品全球銷售額為4.59億美元，按年顯著跌23%。拖累美泰4至6月第二季年收入跌12%，至10.87億美元；上季經調整營業盈利更大跌47%，去到7,500萬美元。

既然電影大賣，行政總裁（CEO）Ynon Kriez就梗係喺電話業績會上不斷推銷啦。咁美泰擁有嘅IP又真係唔少，除咗芭比，絲絲比較熟悉嘅有湯馬仕小火車（Thomas & Friends）、建築師巴布（Bob the Builder）等等。至於點拍、拍幾多部，CEO暫時又冇透露。但睇嚟市場都相信電影可以帶動相關玩具收入，難怪公司股價今個月升咗超過8%啦！

余絲韻