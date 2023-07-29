70%人重視企業可持續發展

生產與消費考慮環境因素 在17項SDGs當中，今年港澳消費者對「可持續消費和生產模式」的重視程度有所提升，其重要程度由去年的第10位提升至今年的第5位，而去年港澳消費者較重視的「消除貧困」程度則相對下降。

此外，60至70%消費者認為企業可持續發展重要或非常重要，當中於企業可持續發展形式重要性排序中，消費者認為最重要的首4位均為環境因素，包括處理生產過程中的污染、使用環保、可回收之原材料等。

是次調查由理大時裝及紡織學院設計，於今年4月下旬至6月上旬期間向1,500名涵蓋不同年齡層和職業的消費者進行訪問，評估港澳消費者對SDGs的認知、可持續產品的購買意向與行為，從而審視港澳消費者的消費模式。