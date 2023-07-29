年內外資買A股破兩千億 增逾3倍

內地4大一線城市上半年經濟成績陸續放榜，以去年4月起因應防疫封城的上海升勢最勁，上半年本地生產總值（GDP）在低基數效應下按年升9.7%，遙遙領先深圳的6.3%、北京的5.5%及廣州的4.7%。加上中央活躍資本市場的政策勢穩步推進，帶動今年來外資透過滬深股通的淨買入A股的規模突破2,000億元（人民幣‧下同），按年激增超過3倍。

滬綜周漲3% 人幣回軟 中央政治局會議激起A股升浪，滬綜指一周累升3.42%，深成指亦轉升逾2.6%，昨日兩大指數午後升幅尤其明顯，收報3,275點及11,100點，前者更創逾兩個半月收市高位。兩市全日成交9,483.07億元，按日多逾兩成，北上資金淨買入規模達164.03億元，為周二後再有過百億元的大手投資，累計全周狂買345.02億元，為1月20日後單周新高。其中，周五獲外資淨買入13.36億元的貴州茅台股價收漲3.21%，並曾見1,900元的近半年即市高位。

在岸人民幣兌每美元昨日收市報7.1645，按日跌241點子；中間價亦跌73點子，報7.1338；離岸人民幣曾見7.1691，每百港元兌91.85元。

大摩：對沖基金趁彈沽貨 投行摩根士丹利提醒，有美資對沖基金正利用股市反彈期拋售在美上市的中概股，涉資7億美元，當中拼多多、百勝中國的美國預託證券（ADR）等亦為被拋售對象。不過，中國貿促會上季對近800家在華外資企業進行調研，結果顯示近七成受訪外資企業看好未來5年內地市場前景，該會近期對3,100多家外貿企業開展深入調研，對第三季發展表示「信心穩定不變」及「較有信心」的外企佔75.1%。

相對下，國有企業獲利能力卻見放緩。財政部公布，上半年國企利潤總額2.37萬億元，按年僅增5%，升幅比首5個月「腰斬」；應交稅費按年累計跌幅擴大，上半年跌3.1%至2.96萬億元。