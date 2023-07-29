亞洲經濟不穩 韓工業生產升幅放緩

亞洲區經濟體景氣狀況持續不穩定。以出口主導的南韓，昨公布6月工業生產、零售銷售與設備投資指數。其中，6月工業生產指數按月上升0.1%，但增幅低於5月時的1.1%；上月半導體生產上升3.6%，但汽車生產跌12.9%，煉油則跌14.6%。

數據同時顯示，6月半導體產品庫存按月減少12.3%，出貨量則大幅增加41.1%；同期半導體出口額達89億美元，創今年以來單月新高。零售銷售指數方面，6月按月升1%，主要受惠民眾支出增加。

新加坡樓價3載首跌 另邊廂，同屬「亞洲四小龍」的新加坡，近期樓市開始回調，是3年來首次下跌 。新加坡市區重建局（URA）數據顯示，當地第二季私人住宅物業價格指數終值按季回落0.2%，報194.4，結束連續12季升浪。

租金升幅亦顯著放緩，按季增幅為2.8%，對上一季度升幅為7.2%，是自2021年第四季以來的最小季度漲幅。

台降今年經濟預測 近期台灣可謂禍不單行，既遭颱風杜蘇芮蹂躪，經濟亦處於不景氣狀態。當局日前下降今年當地經濟增長預測至1.56%，較去年底估計的升2.41%，大幅下調0.85個百分點，主因認為出口疲弱、製造業調整庫存及企業投資轉趨保守，反映當局認為今年經濟「不保2」幾成定局。

當局指出，台灣經濟外冷內熱，料下半年民間消費將成經濟增長的主要支柱；又指今年上半年全球主要經濟體因通脹而大幅收縮貨幣政策，影響開始浮現，包括經濟放緩，終端需求不振，導致全球貿易增長放緩。不過，取消防疫政策則令民間消費升溫，跨境旅遊人次有望回升，預期下半年民間消費將穩步增長，今年實質民間消費增長率料為5.77%。

澳洲PPI創6季最弱 此外，澳洲下周議息前夕，當地接二連三公布經濟數據。其中，第二季生產物價指數（PPI）按年升幅放緩至3.9%，增速是6季以來最低，但就連升10季，符預期；而經季節性調整後，6月零售銷售則按月轉跌0.8%，市場原先預期持平，因借貸成本上升和物價高企，削弱消費者支出能力。數據出爐後，市場隨即押注央行將維持利率不變。