日超寬鬆幣策將終結

調整孳息率曲線控制 准長債升破0.5厘 日本央行昨日宣布放寬孳息率曲線控制（YCC），市場估計此舉是為未來收緊貨幣政策鋪路，意味日本的超寬鬆貨幣政策正邁向終結，對全球資金流向或起牽一髮動全身之效！不過，日圓昨日表現算是理性，昨日早段曾漲近1%，惟央行公布上述政策後不久曾倒跌逾1%，每美元兌日圓一度低見141.08日圓，其後跌幅收窄至約0.3%，在約139.8日圓水平上落，每百日圓兌約5.5772港元。

以一厘買10年期國債 在周五的議息會議，日本央行維持短期利率目標在負0.1厘不變，大致符合市場預期。至於市場關注的YCC政策，央行雖說維持10年期日本國債孳息率目標區間在0的上下0.5厘浮動，即將容許上下波幅多達一厘，但表明它只是市場參考，非硬性限制。

出乎市場意料的是，日本央行宣布，將在每個工作日以一厘的利率水平購買10年期日本國債。有分析解讀央行的上述安排，是不想向市場釋放太多政策轉變的信號。不過，三菱日聯摩根士丹利證券策略師六車治美坦言，這相當於把10年期日本國債孳息率目標上限提高到一厘，而且市場目前正密切關注日本央行將在多大程度上實施干預以阻止收益率的上升。

銀行股逆市升 三菱漲5% 日本10年期國債孳息率昨日在0.501至0.579厘區間徘徊，至本文截稿前約在0.543厘水平。金融服務公司晨星發表報告，認為新安排長遠可能會導致利率上升，但具體將取決於日本的通脹水平，尤其是服務價格和工資的上漲情況。日本央行昨日同時調高本年度撇除新鮮食品的通脹預測至2.5厘，下年度則調低至1.9厘。

該企又認為，從本質上說，日本央行如今可聲稱維持其YCC政策，同時如果市場壓力推動10年期日本國債孳息率遠離零的話，也允許其可放棄該政策。

晨星看好日本銀行股，原因是放寬YCC後，銀行股股價將可由市場力量推動，而較少受央行影響。日本銀行股昨日逆市顯著彈升，三菱UFJ金融集團、瑞穗金融集團分別揚5.28%和4.8%；三井住友銀行亦升4.3%。

海外資金連續4周掃日股 然而，日本股市昨日在加息機會增加的預期偏軟，日經平均指數昨日挫131.93點或0.4%，收報32,759.23點。六車治美估計，股市下跌純是短暫的反應，只要日本經濟和企業利潤改善，股市就沒有理由繼續下跌，因為日本的利率水平在發達經濟體中依然很低。

日本交易所集團（JPX）公布，海外投資者在7月18至21日的第3周淨買入股票現貨197億日圓（約11.03億港元），是連續4個星期淨買入。Pictet Japan的高級研究員松元浩分析其原因之一，是中國經濟有下滑的隱憂，資金從內地股票流入了目前處於上漲趨勢的日本股票。

不過，分析亦指出，相較於第二周，本月第三周的買入勢頭有所減弱，主要原因是市場都在觀望本周多國央行的議息結果；但相信隨着結果落實後，其後的買盤也會增加。

每百日圓兌港元近日走勢