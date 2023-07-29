中央救樓市 擬放寬貸款限制

鑑於房地產貸款增速回落，中國出招穩樓市！住房城鄉建設部部長倪虹召開座談會，針對樓市調控政策走向表態，包括進一步落實好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、改善住房換購稅費減免、個人住房貸款「認房不認貸」等措施。業界預期，官方將引導各地持續放寬相關政策，但並非全國一刀切的新政。

截至今年第二季底止，房地產貸款餘額53.37萬億元（人民幣‧下同），按年僅增0.5%，增速比去年底減慢一個百分點；個人住房貸款餘額更按年轉跌0.7%至38.6萬億元，反映樓市炒風不再，當局隨即有意調整房貸規定。

官媒指，住建部近日與8家建築施工、房地產企業等領域的國有、民營企業負責人深入交流。倪虹說，穩住建築業和房地產業兩根支柱，對推動經濟回升向好具重要作用，當中有關個人按揭貸款「認房不認貸」引起最大關注。

地方政府財政望好轉 在樓市過熱時期，「認房又認貸」作為限購措施，即買家名下已沒有房產、在還貸款，但曾有房貸紀錄，其購買房產也要按第二套房標準支付較高成數的首期。未來會否及如何推行「認房不認貸」，業界料仍需遵循因城施策，易居研究院研究總監嚴躍進則指，從京滬兩地情況，「認房不認貸」將明顯降低改善型住房需求的首付和利率成本。

樓市鬆綁意味地方財政流動有望好轉，為化解地方債風險重要一環。上半年地方政府債券合計發行4.36萬億元，專項債佔2.83萬億元。6月底止，地方政府債務餘額已攀升至37.79萬億元，恐預示償債壓力加劇。