美PCE通脹降溫或將凍息 道指曾升228

美國聯儲局最關注的通脹指標——個人消費開支（PCE）物價指數，於6月按年上升3%，符合市場預期，較5月回落0.8百分點，反映當地通脹繼續降溫，芝商所FedWatch顯示，交易員透過利率期貨押注聯儲局下次議息八成機會按兵不動。美股3大指數周五早段做好，道指曾升228點，高見35,511點；標指曾升41點，高見4,578點；以科技股為主的納指曾升227點，高見14,278點。

撇除能源及食品價格後，6月核心PCE物價指數按年升4.1%，略低於預期，創2021年9月以來最小增幅。同月美國居民的個人收入按月升0.3%；開支則增加0.5%，反映消費者支出呈現回升，7月密歇根大學消費情緒指數終值略為下修至71.6，仍是前年10月後高位，市場認為可為第三季經濟增長添加了動力。

埃克森次季純利插55% 大企業繼續放榜，埃克森美孚第二季收入按年下跌28.32%至829.1億美元，純利按年減少55.85%至78.8億美元，主要受累天然氣價格下跌，以及季節性定期保養費用增加。另一油氣巨頭雪佛龍第二季收入亦按年下跌28.89%至488.96億美元，純利按年下跌60.1億美元，兩者俱勝預期。

油價昨日先跌後企穩，紐約期油曾升穿每桶80美元，布蘭特期油自4月以來首次突破每桶84美元，昨晚報83.9美元。

寶潔（P&G）6月底止季度收入按年增長5.31%至205.53億元，加價貢獻其中7個百分點，毛利率按年擴大3.71個百分點至48.36%，純利按年增長10.87%至33.84億美元。現指引明年6月底止本財政年度撇除不利外匯因素的內生收入增長4至5%，並基於商品成本下降，指引本財年每股盈利增長6至9%，股價早段曾升3.2%。

美擬增銀行一級資本要求 另外，聯儲局、聯邦存款保險公司和美國貨幣監理署公布措施，提議全面修改銀行資本要求，資產超過1,000億美元的銀行必須持有的普通股一級資本要求增加約16%，8間最大的銀行更要加約19%。市場人士認為，此舉變相收緊貸款，並將迫使大型銀行加大金融緩衝力度，以消化可能出現的損失和確保銀行業穩定，同時將徹底改革銀行衡量眾多領域風險的方式，以及持有的準備金金額。