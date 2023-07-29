港元一個月拆息續升 金管又放水

美國聯儲局加息0.25厘後，本港幾間大型銀行亦宣布跟隨加息0.125厘，刺激港元拆息普遍做好。與樓按相關的一個月期拆息連升3日，昨曾高見5.27119厘，續創自2007年10月以來高位。

不過，隔夜息就由3周高位回落至5.22667厘，反映銀行資金成本的3個月拆息亦微降至5.282684厘。而6個月及一年期拆息分別升至5.29488厘及5.43863厘。此外，再有銀行須要向金管局拆借資金。金管局周四通過貼現窗口投放8.29億元的流動性。

數據顯示，金管局上周一通過貼現窗口操作投放38.9億元流動性，較5月29日創下的年內高位37.7億港元為高，創2021年1月以來最高水平。「貼現窗」是金管局向銀行提供短期流動資金的方式，當銀行在日終結算時，若發現流動資金不足，可利用持有的外匯基金票據或債券抵押，向金管局借取隔夜流動資金。

簡化流程 便利高端客投資 另邊廂，金管局及證監會發出聯合通函，指當局留意到中介人（私人銀行及私人財富管理公司等）有關在與具備高資產淨值及豐富知識或經驗的高端專業投資者進行投資交易時，就其須向客戶提供合理適當建議的責任一事提出查詢和意見。

通函昨日公布，滿足一定財政能力以及投資相關知識或經驗等的客戶，經評估後可成為「高端專業投資者」，即日起簡化他們的投資合適性評估流程，於其預先設定的投資金額上限及產品範圍內進行交易時，中介人毋須就交易進行合適性評估或提供產品說明，可在適當保護投資者的同時為客戶提供便利，並確保香港財富管理業務的競爭力。