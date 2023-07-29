銀債受歡迎 滙豐：首日認購額量破頂

第8批銀色債券昨開始接受認購，聯席牽頭行之一的滙豐銀行指，首日接獲認購宗數及金額均創銀債開售首日的新高，其中透過數碼銀行渠道認購的比率持續上升。

散戶呻綠債不理想 年屆75歲的溫先生表示「每期都會買銀債」，因市況波動不敢投資其他產品，每次買入數目為8萬至10萬元，認為「可長揸到尾食息，好過將錢放喺度」。惟他建議，港府逐年修改銀債條款，提高銀債的靈活度，因債券「不是任你買幾多就幾多」。

另一散戶余女士則指，她對上3期都有經銀行買入銀債，金額為5萬至7萬元，惟今次未太了解銀債發行情況及內容，不過估計應繼續入市，未決定金額如何。她又提到，之前亦有涉獵綠債但表現不理想，是眾多港府發行的債券表現最差。

另她指，她手上有兩筆定期存款，其中一筆在下月到期，不排除會將回籠資金調撥至銀債。

第8批銀債昨起至8月9日接受認購，8月18日發行，保證息率5厘，債券發行額最少500億元，可視乎情況提高至最多550億元，每手入場費一萬元，年期3年，每半年派息一次，60歲或以上香港居民可透過20間配售銀行和28間指定證券經紀認購。