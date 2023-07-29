恒指全周漲841逼近兩萬關 科指入牛市
市場繼續炒作中央出招刺激經濟，港股周五先跌後反彈，「北水」繼續在等交易所買賣基金（ETF）「彈出彈入」之際，恒生指數直逼暌違一個多月的兩萬點大關，即市曾漲301點，並以接近全日高位收市。
恒指早段一度回吐257點，低見19,381點，不久便跟隨內地A股倒升，高見19,940點，收市仍報19,916點，漲277點或1.41%，全周累升841點或4.41%。國企指數升137點或2.06%，收報6,808點，全周累彈393點或6.13%；科技指數升125點或2.88%，收報4,466點，全周累飆362點或8.82%。值得留意是，科指已由5月底低位3,564點，累計反彈逾20%，已步入技術性牛市，下一阻力位睇1月下旬的高位4,826點。
信証中金飆一成
恒汽復牌勁插61%
不過，他們的風頭不及恒大汽車(00708)，昨日復牌即瀉68.43%至1.01元，收市瀉61.25%，報1.24元，市值蒸發212.53億元。
順豐傳8月申上市
新股方面，內地速遞龍頭順豐控股據報最快8月份遞交上市申請，集資20億至30億美元。
另外，總部位於香港科學園的醫克生物完成首輪1,200萬美元的A輪融資，預計本輪整體融資額可達2,700萬美元，同時籌備在香港上市。
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