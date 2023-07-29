渣打派息增五成 股價飛升

渣打上半年經調整後的收入按年增長13.89%至89.51億美元，按固定匯率計增長18%。加息帶動淨息差按年擴大35點子至1.67%下，淨利息收入增長29.32%至47.77億美元。稅前基本溢利增長24.7%至33.06億美元，乃2015年以來最多的上半年溢利，信貸減值支出1.72億美元，按年少34.85%。

港業務收入溢利破頂 至於盈利重鎮香港區，上半年收入按年增長逾三成至20.91億美元，稅前基本溢利增1.66倍至10.19億美元，兩者同創新高，除稅及撥備前之經營溢利亦增長63.62%。整體亞洲市場稅前基本溢利進貢27.49億美元，佔集團逾80%。亞洲區行政總裁洪丕正指，集團上半年業務增長理想，除了受惠利率息差擴闊，資本市場及財富管理亦增長勢頭頗為強勁。

渣打普通股權一級資本比率（CET 1）於6月底為14%，處於13至14%目標範圍的頂端，故決定加碼股份回購。主席韋浩思解釋，乃由於現時股份市帳率低於一倍，且對未來業務有信心。連同新一輪回購計劃及中期股息，集團自去年起以來的股東回報總額將達到39億美元，這意味集團此前定下在2022至2024年向股東回報超過50億美元資本的目標「進展非常順利」。

單計第二季，渣打淨息差高達1.71%，按季擴大8點子，按年擴大32點子，期內稅前基本溢利按年增長26.88%至16億美元。因應今年開局表現強勁，渣打上調全年目標指引，預計全年按固定匯率基準計算收入增長12至14%，預期有形股本回報（ROTE）達10%。

預期淨息差續錄增長 現在焦點是歐美加息最急的日子過去，息口不日見頂後，渣打這類本地及跨國銀行股還有甚麼催化劑。亞洲區財務總監華實廉表示，集團今、明兩年淨息差指引分別為約1.7%及1.75%，還會有少許增長，但不會是大幅上升。

他續指，集團第二季淨利息收入強勁，其他收入按固定匯率計增長亦達到15%，反映內部增長仍強勁，又謂集團客戶數目持續增長，在貿易走廊業務仍有許多機會，相信明年勢頭也會很好。

香港區行政總裁禤惠儀表示，以現時最優惠利率（P）及港元拆息（HIBOR）的差距相當窄，港銀有條件考慮加P，但視乎每家銀行資產負債表策略及客戶產品需要。她又提到，香港作為綠色金融及數碼樞紐，集團很多海外同事有興趣來港工作，單是今年香港區已淨增接近百名海外員工。

花旗憂美減息損收入 券商花旗滿意渣打這份成績表，尤其是「冧股東」方面有驚喜，可是當前市況風險偏高，評級只是「中性」，事關當聯儲局掉頭減息，2024年收入何去何從。洪丕正指，難言美國聯儲局會否繼續加息，但相信已近尾聲，利率掉頭向下抑或維持高企還視乎通脹及就業數據，現在仍言之過早。

渣打集團上半年業績摘要 渣打股價持續攀升