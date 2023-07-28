板塊分析：內房政策鬆綁有助去庫存

日前，內地政治局會議討論經濟形勢並部署經濟工作，當中最受市場注意的是在樓市的表述之中，沒再提及「房住不炒」。關於內房整體行業，會議只表明要適時調整優化房地產政策。市場對言論感到樂觀，預期中央政府在未來幾個月可能會推出更多寬鬆政策以刺激經濟，惟債務危機仍為內房企業蒙上陰霾。

二線城市放寬限購 有內媒引述消息指，今年下半年將有更多城市推行寬鬆政策，涵蓋的層面廣泛，包括限購門檻、首付比例、房貸利率以及限售的優化調整上，擁有更大自主權，更靈活地因時制宜。不過，上述的放寬並不應用在「北上廣深」4個一線城市，因為監管層明確要求核心城市須保持定力。

事實上，其中一個二線城市揚州，早在6月25日已經推出多項樓市優化政策。由7月1日起，在市區購買改善性住房，不再執行限購政策，其原有住房不會執行限售政策，有效期一年，意味着揚州市限購、限售已基本放開。

地產商財政望紓壓 內房風險上升已引起當局注視，若果中央先從二線城市放寬樓市政策，再推廣至更多不同城市，有望為發展商減輕庫存壓力，增加回籠資金，減輕財政負擔，防範化解重點領域風險。同時，亦能回應內房市場供求關係發生重大變化的新形勢，促進房地產市場平穩健康發展。

會議有支持內房的意向，成為投資者炒賣催化劑，惟中長線仍需留意內房債務風險及高地價蠶食盈利的情況，預期內房企業上半年業績復甦力度較市場預期疲弱，憧憬中央有更多措施出台。

意博資本亞洲管理合夥人 鄧聲興（作者為註冊持牌人士）