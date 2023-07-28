行業分析：華新能源車市場發展勢加快

內地財政部明確新能源汽車車輛購置稅減免政策延長4年至2027年底，2024至2025年期間購置的新能源車免徵車輛購置稅，2026至2027年期間購置的新能源車減半徵收車輛購置稅。預期延長優惠將可增加購買新能源車的吸引力。

另工信部的數據顯示，內地6月汽車產銷分別完成256.1萬輛和262.2萬輛，按年增長2.5%及4.8%，其中新能源車產銷分別按年增加32.8%及35.2%，至78.4萬輛及80.6萬輛，新能源車的滲透率提升至30.7%。

可望受惠汽車消費政策 同時，蔚來及小鵬正積極為下半年的業務作部署，蔚來表示下半年平均每月銷量要超過兩萬輛，小鵬目標於今年第四季度每月銷售兩萬輛以上。

中國乘聯會表示，多家新能源車企已停止或減慢直接降價，並以更貼合用戶需求的配置車型吸引消費者，而近日內地推出多項新能源汽車消費支持政策，料下半年新能源車市可加快發展。

匯盈集團研究部主管 陳鳳珠（作者為註冊持牌人士，沒持有上述股票）