產經

行業分析：華新能源車市場發展勢加快

內地延長新能源車購置稅減免政策以促消費。 內地延長新能源車購置稅減免政策以促消費。
內地延長新能源車購置稅減免政策以促消費。
內地財政部明確新能源汽車車輛購置稅減免政策延長4年至2027年底，2024至2025年期間購置的新能源車免徵車輛購置稅，2026至2027年期間購置的新能源車減半徵收車輛購置稅。預期延長優惠將可增加購買新能源車的吸引力。
另工信部的數據顯示，內地6月汽車產銷分別完成256.1萬輛和262.2萬輛，按年增長2.5%及4.8%，其中新能源車產銷分別按年增加32.8%及35.2%，至78.4萬輛及80.6萬輛，新能源車的滲透率提升至30.7%。
理想汽車交付量續增長
早前內地3大「造車新勢力」公布6月份的銷售數據，其中理想汽車(02015)於6月共交付3.3萬輛，按年增長1.5倍，且月交付量首次突破3萬輛，至於首6個月的汽車交付為13.9萬輛，按年增長1.3倍，上半年的交付量已超過2022年全年的交付量。理想旗下首款純電動旗艦車型理想MEGA將於第四季發布，料可推動理想的收入上升。
蔚來(09866)的6月汽車交付按年減少17.4%至1.1萬輛，首6個月共交付5.5萬輛，按年增加7.3%。今年6月，公司的智能電動旅行車ET5 Touring及全新ES8交付開始增加，料可推動下半年銷售增長。小鵬汽車(09868)的6月汽車交付按年減少43.6%至8,620輛，首6個月的交付按年下跌39.9%至4.1萬輛，雖然小鵬於上半年的交付量遠不及其餘兩家企業，但其全新超智駕轎跑運動型多用途車（SUV）小鵬G6銷售理想，集團預計有助第三季每月銷量增加至1.5萬輛，第四季每月銷量將超過兩萬輛。
可望受惠汽車消費政策
同時，蔚來及小鵬正積極為下半年的業務作部署，蔚來表示下半年平均每月銷量要超過兩萬輛，小鵬目標於今年第四季度每月銷售兩萬輛以上。
至於吉利汽車(00175)旗下高端智能電動汽車極氪於6月的交付按年增加1.5倍至1.1萬輛，首6個月共交付4.3萬輛。廣汽集團(02238)旗下品牌廣汽埃安6月銷量按年增加86.7%至4.5萬輛，首6個月的銷量按年增加1.1倍至20.9萬輛。由於埃安今年的銷售目標力爭50萬輛，上半年已完成目標的四成。
中國乘聯會表示，多家新能源車企已停止或減慢直接降價，並以更貼合用戶需求的配置車型吸引消費者，而近日內地推出多項新能源汽車消費支持政策，料下半年新能源車市可加快發展。
匯盈集團研究部主管 陳鳳珠（作者為註冊持牌人士，沒持有上述股票）
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