●地產代理監管局發表最新數字，今年上半年共開立71宗投訴個案，較去年同期大幅減少約33%，當中有7宗涉及一手住宅物業。另外，有關香港境外物業的投訴則僅一宗，較去年同期11宗大幅減少。至於上半年共對180名持牌人或前持牌人採取行動或作出處分，包括暫時吊銷9個牌照及撤銷13個牌照。

●港島筲箕灣道180號One Eighty地下及一樓舖位，以約7,500萬元登記易手，消息指，新買家為盛滙商舖基金。該批易手商舖分別是地下1及2號舖，建築面積分別約1,193方呎與1,132方呎，以及一樓3號舖，面積約2,636方呎，另連898方呎平台，整批舖位面積共約5,859方呎。當中，地下兩舖交吉，一樓由食肆租用，租期至2024年。