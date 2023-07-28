簡訊一覽
●經營家庭用品連鎖店「日本城」的國際家居零售(01373)公布截至4月底止財年收入為28.25億元，純利1.81億元，分別按年跌3.24%及17.77%。撇除港府「保就業」計劃的工資補貼收入3,193.7萬元後，與截至2019年4月30日止疫情前財年相比，純利增約26.7%。另外，為慶祝上市10周年，董事會建議派發末期股息每股8仙及特別股息每股兩仙，共派10仙。
●紛美包裝(00468)發盈喜，預期截至6月底止半年純利不少於9,500萬元人民幣，按年增逾40.9%，惟仍比2020年同期低。公司純利增長歸因於銷售上升及貨運成本持續正常化，帶動國際業務持續增長。
●汽車之家(02518)於截至6月底止第二季收入為18.33億元（人民幣‧下同），按年增5.77%；純利為4.91億元，亦增16.02%。首席財務官曾岩引述數據指，汽車之家移動端日均用戶量達6,271萬，勁升31.7%。
●經營759阿信屋為主的CEC國際(00759)公布，截至今年4月底止全年收入下跌15.75%至16.92億元，但純利增長24.27%至4,956.5萬元，扣除「保就業」計劃所得資助1,883.2萬元，實際上少賺22.9%，末期股息每股一仙。
●地產代理監管局發表最新數字，今年上半年共開立71宗投訴個案，較去年同期大幅減少約33%，當中有7宗涉及一手住宅物業。另外，有關香港境外物業的投訴則僅一宗，較去年同期11宗大幅減少。至於上半年共對180名持牌人或前持牌人採取行動或作出處分，包括暫時吊銷9個牌照及撤銷13個牌照。
●港島筲箕灣道180號One Eighty地下及一樓舖位，以約7,500萬元登記易手，消息指，新買家為盛滙商舖基金。該批易手商舖分別是地下1及2號舖，建築面積分別約1,193方呎與1,132方呎，以及一樓3號舖，面積約2,636方呎，另連898方呎平台，整批舖位面積共約5,859方呎。當中，地下兩舖交吉，一樓由食肆租用，租期至2024年。
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