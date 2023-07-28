亞馬遜生鮮電商部門炒數百人

美國電商巨擘亞馬遜又傳來裁員消息，今次是旗下生鮮電商Amazon Fresh部門員工，主要是負責管理門店各個區塊的「區塊主管」，涉及數百人。

亞馬遜發表的聲明表示，與任何零售商一樣，集團定期評估門店的組織需求並做出決定，提高員工的效率，為客戶創造價值。

聲明強調集團仍致力雜貨業務，並正在與受影響的員工密切合作，協助其於內部找到新崗位。

擬推AI醫療健康軟件 據悉，亞馬遜在美國幾個城市經營着大約44家生鮮店，還擁有高檔的全食超市（Whole Foods Market）連鎖店，但一直難以打入雜貨市場。隨着整體銷售增長放緩，集團需要調整資源應對，包括放慢生鮮電商業務的擴張速度。

另一方面，外媒報道，亞馬遜將推由人工智能（AI）生成的醫療健康服務，利用AI和語音識別技術生成臨床文檔。集團表示，醫療健康軟件提供商將能夠通過AWS HealthScribe從醫生與患者的討論中創建出強而有力的文字紀錄和摘要，惟醫療服務提供商必須訓練自己的醫療健康專用大語言模型，以生成準確的臨床文檔，這就需要獲得緊缺的人工智能專家幫助。

目前為止，該工具能夠在病人接受普通內科和骨科治療時將數據輸入電子健康紀錄系統。