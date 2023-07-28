eBay季績指引失色 股價曾挫8.5%

電商市場競爭愈趨激烈，對美國拍賣網站eBay的影響尤深。該企公布截至今年6月底止第二財季業績，以非通用會計準則（Non-GAAP）計，集團來自持續經營業務的淨利潤為5.55億美元，按年近乎持平；每股收益為1.03美元，按年升4.04%。此外，該企第三財季展望不及預期，料收入僅介乎24.6億至25.2億美元，較預測中值24.7億美元為低，連累股價周四開市早段跌8.5%，報44.65美元。

eBay上財季收入按年升4.87%至25.4億美元，高於預期的25.1億美元，其中廣告收入3.67億美元，超出分析師預期的3.3億美元；第二季經營利潤率下降至20.4%，上年同期則為21.7%；而以非通用會計準則計，經營利潤率下降至26.9%，上年同期為28.7%。

計劃增加銷售奢侈品 截至6月底，eBay有1.32億活躍買家，按年下降4.34%，按季跌0.75%；商品總額（GMV）亦按年下跌2%至182億美元。此外，次季公司由持續經營中產生了6.05億美元的經營性現金流，以及4.92億美元的自由現金流。截至6月底止，公司持有的現金和現金等價物及非股權投資組合總計53億美元。

業績展望方面，eBay預計，第三財季調整後每股盈利介乎96美仙至1.01美元，低於分析師預計每股盈利1.02美元。行政總裁Jamie Iannone正試圖讓公司銷售更多奢侈品，如手錶和高端收藏品，以增加收入。

雖然eBay因其二手產品垂直產品領域吸引了對價格敏感的客戶，但其面臨着來自亞馬遜及Shopify等大型網絡零售商的競爭。為了吸引更多Z世代（1995至2010年出生）買家，公司於6月推出街頭服飾垂直產品系列，作為運動鞋類別的附加產品。而繼去年收購網絡卡牌遊戲交易平台TCGplayer，今年6月公司收購專門提供以人工智能（AI）為基礎的服裝和時尚商品數碼ID和驗證服務的Certilogo。